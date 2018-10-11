Отряд "Лиза Алерт" прочесал Рачейский лес в поисках условно пропавших

Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" 15 октября отмечает свое восьмилетие. Накануне праздничной даты, 6 и 7 октября, в Самарской области прошли полевые учения добровольцев, которые хотят участвовать в спасательных операциях по поиску пропавших в природных условиях людей. В мероприятии приняли участие и тольяттинцы.

Это ежегодные учебно-тренировочные сборы, которые проходят два раза в год - осенью и весной - в условиях, максимально приближенных к реальным поисковым мероприятиям в природной среде.

Тренировочный сбор на этот раз прошел в районе поселка Передовой под Сызранью. Тренировки новых добровольцев шли два дня в Рачейском лесу.

Организаторами учений выступили региональный добровольческий поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" и АНО "Центр поиска пропавших людей Самарской области" (ЦППЛ). Как было сказано, осенью в лесах всегда много грибников, которым периодически нужна помощь. Поэтому и тренировки поисковиков решили проводить в это время года.

В тренинге могли принять участие все желающие. Для этого нужно было записаться на странице ДПСО Лиза Алерт по Самарской области в социальной сети.

В итоге в сборах под Сызранью отрабатывали навыки поиска "потеряшек" 35 потенциальных волонтеров из Самары, Тольятти, Сызрани и Октябрьска. Среди них были и совсем юные спасатели. Как сообщили участники, их разделили на группы человек по шесть. Ночевка потенциальных волонтеров прошла в палатках, также организаторы обеспечили людей горячим питанием и водой.

Региональный куратор ДПСО "Лиза Алерт" и глава АНО "ЦППЛ Самарской области" Владимир Рябов делился опытом с участниками сборов.

В первый день новичков научили пользоваться компасом, навигатором и радиосвязью. Также их познакомили с тактиками проведения поисков в природной среде, методиками прочеса местности, которые применяет отряд. Участникам показали как нужно в экстренной ситуации оказывать неотложную помощь пострадавшему человеку. Более опытные поисковики оттачивать навыки с использованием навигаторов.

На следующий день участники тренинга должны продемонстрировать полученные навыки в поиске условного пропавшего. Причем, важно было это выполнить как днем, так и ночью, поскольку в реальной ситуации, когда ищут человека, дорога каждая минута.

По окончании сборов Владимир Рябов передал представителям ульяновского отряда "Лиза Алерт" в пользование два навигатора, а также комплект из двух столов и восьми стульев для оборудования полевого штаба.

Некоторые участники обучения сообщили, что решили вступить в ряды поисковиков после того, как сами оказались в ситуации, когда пропадали их знакомые. Например, участник поискового отряда Илья Казаков из Старой Рачейки рассказал, что влился в отряд "Лиза Алерт" после того, как в его селе потерялась бабушка. Он, решив помочь в поиске, тогда и познакомился с добровольцами. А Юлия Ладынина сообщила, что у нее несколько знакомых в этом отряде, с которыми она бывала в походах. Они ей рассказали об учениях, потому девушка тут и оказалась. "Меня это заинтересовало, потому что здесь ты делаешь добро какое-то, а не просто так сидишь дома", - комментирует Юлия.

В прошлом году влился в это движение и тольяттинец, руководитель некоммерческого клуба туристов "Штурман" Игорь Краснов, который также был на этих учениях. Читая размещенные в соцсетях объявления с ориентировками на пропавших людей, он узнал, что идет набор добровольцев в поисковый отряд. Подал заявку через соцсеть "ВКонтакте", прошел обучение и был включен в актив.

"В поисковых операциях я участвую не так часто, — рассказал доброволец. — Но уже приходилось ночью по зимнему лесу искать женщину, в любое время суток расклеивать по городу ориентировки, а днем просматривать видео с камер видеонаблюдений в поисках бабули, опрашивать людей, лазить по чердакам и подвалам в поисках ребенка. В отряде я познакомился с интересными людьми. У меня появились новые друзья из Тольятти и Самары. В нашем отряде все люди разные как по профессии, так и социальному статусу. Но объединяет их одно — способность пожертвовать своим личным временем, своим ночным сном ради того, чтобы вернуть домой очередного "потеряшку". Почему я вступил в отряд "Лиза Алерт"? Да просто хочется бескорыстно помогать людям. Ведь это правильно. А вот когда теряются дети — это совсем не правильно!"

По его словам, этот учебно-тренировочный сбор научил его грамотному прочесыванию смешанного леса и передвижению по азимуту.

"Полученные на учебно-тренировочных сборах навыки позволят поисковикам грамотно и оперативно выполнять поставленные перед ними задачи по поиску и спасению людей. Да, их работа мало заметна: пока все спят, добровольцы закрывают квадраты, будь то жилые кварталы городов Самарской области или труднопроходимые леса. Поисковики не пасуют перед трудностями. Они пожертвуют своим сном и здоровьем, но вернут в родные дома "потеряшек". И если в человеке есть стремление помогать нуждающимся, то ему всегда будут рады в отряде", — рассказывает Краснов.

Как сообщает Владимир Рябов, в грибной сезон, как правило, количество потерявшихся людей растет. Поэтому от оперативности поисковиков зависит жизнь и здоровье "потеряшек". Причем, процент найденных живых среди потерявшихся людей значительно больше, нежели найденных погибшими. А это заслуга поисковиков добровольно-поискового отряда "Лиза Алерт".

Так, в 2016 году в Самарской области добровольцы участвовали в 344 поисковых операциях, где живыми нашли 249 человек. В 2017-м также искали 344 пропавших, в том числе 64 ребенка. Найдено живыми 245 человек. С начала этого года в отряд "Лиза Алерт" по Самарской области поступило около 360 заявок о поиске. Более 280 человек были найдены живыми, 29 погибшими, в отношении остальных поиск продолжается.