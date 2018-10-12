Суд арестовал главу Госжилинспекции Андрея Абриталина до 8 декабря

В четверг, 11 октября, Самарский районный суд принял решение арестовать руководителя Госжилинспекции (ГЖИ) Самарской области Андрея Абриталина, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает 63.ru. Чиновник пробудет под стражей до 8 декабря.
Напомним, по версии следствия, Андрей Абриталин 2 февраля 2015 г. издал распоряжение о приеме на работу в качестве специалиста первой категории Южного управления жилищного надзора ГЖИ Владислава Потапова, "заведомо зная, что последний на работу в ГЖИ не поступает".
Со 2 февраля 2015 г. до настоящего времени Абриталин, как полагает следствие, ежемесячно поручал подчиненным вносить в табели учета рабочего времени и расчета зарплаты ложные сведения о работе Потапова. Таким образом, каждый месяц "обманутые и введенные в заблуждение" сотрудники финансового управления ГЖИ начисляли Владиславу Потапову зарплату. Размер ущерба от этой деятельности оценен в 2,49 млн рублей.
Следователи считают, что Абриталин может надавить на свидетелей, используя свое служебное положение, а также скрыться. В качестве доказательства своих доводов они продемонстрировали суду документы, которые подтверждают многочисленные зарубежные поездки чиновника в течение года. За 12 месяцев он выезжал за границу 17 раз.
Адвокаты настаивают на домашнем аресте. По их словам, у Абриталина есть несовершеннолетняя дочь, у которой тяжелое заболевание. И эти поездки — необходимость. При этом он сказал, что зарубежных командировок у него не было.
"Я сам хочу понять, что произошло. Скрываться не планирую, давить на свидетелей и подчиненных не смогу", — пояснил Андрей Абриталин.
Несмотря на все доводы защиты, судья Александр Саломатин арестовал чиновника на 1 месяц и 28 дней.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.