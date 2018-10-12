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Суды Происшествия

Суд арестовал главу Госжилинспекции Андрея Абриталина до 8 декабря

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В четверг, 11 октября, Самарский районный суд принял решение арестовать руководителя Госжилинспекции (ГЖИ) Самарской области Андрея Абриталина, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает 63.ru. Чиновник пробудет под стражей до 8 декабря.

Напомним, по версии следствия, Андрей Абриталин 2 февраля 2015 г. издал распоряжение о приеме на работу в качестве специалиста первой категории Южного управления жилищного надзора ГЖИ Владислава Потапова, "заведомо зная, что последний на работу в ГЖИ не поступает".

Со 2 февраля 2015 г. до настоящего времени Абриталин, как полагает следствие, ежемесячно поручал подчиненным вносить в табели учета рабочего времени и расчета зарплаты ложные сведения о работе Потапова. Таким образом, каждый месяц "обманутые и введенные в заблуждение" сотрудники финансового управления ГЖИ начисляли Владиславу Потапову зарплату. Размер ущерба от этой деятельности оценен в 2,49 млн рублей.

Следователи считают, что Абриталин может надавить на свидетелей, используя свое служебное положение, а также скрыться. В качестве доказательства своих доводов они продемонстрировали суду документы, которые подтверждают многочисленные зарубежные поездки чиновника в течение года. За 12 месяцев он выезжал за границу 17 раз.

Адвокаты настаивают на домашнем аресте. По их словам, у Абриталина есть несовершеннолетняя дочь, у которой тяжелое заболевание. И эти поездки — необходимость. При этом он сказал, что зарубежных командировок у него не было.

"Я сам хочу понять, что произошло. Скрываться не планирую, давить на свидетелей и подчиненных не смогу", — пояснил Андрей Абриталин.

Несмотря на все доводы защиты, судья Александр Саломатин арестовал чиновника на 1 месяц и 28 дней.

Гид потребителя

Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

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А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

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Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

Evgenii Voychak 29 июля 2018 20:21 Сызранца приговорили к восьми годам колонии за хранение и сбыт наркотиков

ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

Sergey L 17 июля 2018 08:29 Оправданная в убийстве Екатерина Пузикова подала иск к государству на 10 млн рублей

Бог в помощь.

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