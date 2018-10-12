Суд арестовал главу Госжилинспекции Андрея Абриталина до 8 декабря

В четверг, 11 октября, Самарский районный суд принял решение арестовать руководителя Госжилинспекции (ГЖИ) Самарской области Андрея Абриталина, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает 63.ru. Чиновник пробудет под стражей до 8 декабря.

Напомним, по версии следствия, Андрей Абриталин 2 февраля 2015 г. издал распоряжение о приеме на работу в качестве специалиста первой категории Южного управления жилищного надзора ГЖИ Владислава Потапова, "заведомо зная, что последний на работу в ГЖИ не поступает".

Со 2 февраля 2015 г. до настоящего времени Абриталин, как полагает следствие, ежемесячно поручал подчиненным вносить в табели учета рабочего времени и расчета зарплаты ложные сведения о работе Потапова. Таким образом, каждый месяц "обманутые и введенные в заблуждение" сотрудники финансового управления ГЖИ начисляли Владиславу Потапову зарплату. Размер ущерба от этой деятельности оценен в 2,49 млн рублей.

Следователи считают, что Абриталин может надавить на свидетелей, используя свое служебное положение, а также скрыться. В качестве доказательства своих доводов они продемонстрировали суду документы, которые подтверждают многочисленные зарубежные поездки чиновника в течение года. За 12 месяцев он выезжал за границу 17 раз.

Адвокаты настаивают на домашнем аресте. По их словам, у Абриталина есть несовершеннолетняя дочь, у которой тяжелое заболевание. И эти поездки — необходимость. При этом он сказал, что зарубежных командировок у него не было.

"Я сам хочу понять, что произошло. Скрываться не планирую, давить на свидетелей и подчиненных не смогу", — пояснил Андрей Абриталин.

Несмотря на все доводы защиты, судья Александр Саломатин арестовал чиновника на 1 месяц и 28 дней.