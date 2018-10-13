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Олимпийские Спорт

Вера Богуш: "Ни за границу, ни на пенсию не собираюсь"

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В свои 72 года вице-президент федерации фигурного катания России и многолетний руководитель областной федерации по этому виду спорта сама водит автомобиль, регулярно встает на коньки и запросто может сесть на шпагат.

Фото: Фото предоставлено автором

Лед не отпустил
Вера Константиновна Богуш - личность в мире фигурного катания в масштабах страны очень известная. Ее знают как прекрасного организатора, руководителя, сильного тренера, хорошего человека.
Кроме водительского удостоверения, у нее имеется и пенсионное. Однако покой бессменному президенту областной федерации фигурного катания только снится. "Признаюсь честно, я даже не заметила, когда пришло время заслуженного отдыха, - рассказывает Вера Богуш. - Работала сутками. Нельзя было бросать дела и подопечных. Документы на пенсию оформила лишь через восемь лет после того, как исполнилось 55. Да и то не сама вспомнила, друзья однажды спросили, почему я до сих пор не получила пенсионную книжку".
Впрочем, официальное вступление Веры Константиновны в ряды пенсионеров абсолютно никак не сказалось на привычном образе жизни. Даже сейчас, вопреки возрасту, у нее почти не бывает дней отдыха, при этом профессиональная деятельность с каждым годом расширяется. Богуш давно подготовила себе не одну смену тренеров и теоретически могла бы решать исключительно организационные вопросы в обеих федерациях фигурного катания - и областной, и российской. Но, во-первых, твердый характер и редкое чувство ответственности не позволили спортсменке оставить каток и воспитанников. Во-вторых - лед не отпустил…
"Очень легко выйти на ледовое поле и фактически невозможно его покинуть, - говорит она. - На коньки я встала в 4 года, а в 16 лет уже тренировала свою первую команду малышей. То есть мой рабочий стаж начался еще до совершеннолетия. Весь трудовой путь приходилось выкладываться до предела и морально, и физически. Более того - постоянно переступать через эту предельную черту".

Рабочий день длиной в 24 часа
По словам Веры Константиновны, с самого начала тренерской карьеры она не знала, каким бывает полноценный отпуск. Или хотя бы неделька без работы. А когда в 1969 году ее назначили главным тренером первой в Куйбышевской области детско-юношеской спортивной школы фигурного катания, Богуш смирилась с тем, что не умеет отдыхать и, видимо, никогда уже не научится.
"В ту эпоху из-за дефицита катков тренировки начинались в 6 утра. Для одной группы ребят выделялось всего 50 минут, - вспоминает она. - И от воспитанников не было отбоя. Последнее же занятие дети покидали далеко за полночь, разумеется, в сопровождении тренеров и родителей. По воле таких жестких обстоятельств я отводила себе на сон по два-три часа, и подобный график мог длиться месяцами. Понятно, что где-то на ходу, в автобусе, либо во время обеда удавалось подремать, но назвать это нормальным образом жизни могли только такие энтузиасты, как мы".
Невероятно, но и сегодня, несмотря на возраст, распорядок дня Веры Богуш изменился мало. К примеру, совсем недавно служебный долг позвал ее в Ярославль, где проводились организационные и спортивные мероприятия и требовалось участие высшего руководства федерации фигурного катания.
"Прямые самолеты из Самары до места отсутствовали, поэтому пришлось лететь с пересадкой в Москве. Проснулась в 3 часа ночи, в 4 покинула дом. Перелет до столицы, пересадка на другой рейс, череда встреч в Ярославле... Затем обратно в Москву, где меня тоже ждут коллеги для решения важных вопросов. Дела завершены поздним вечером. И снова аэропорт, самолет, дорога в Самару… В общем, получилось так, что порог родного дома я переступила тоже в 4 утра", - так описывает свои рабочие будни Вера Константиновна. Безусловно, она могла переночевать и в Москве, чтобы утром, хорошенько выспавшись, вернуться в Самарскую область. "Да, могла, но работа, которая ждет здесь, в губернии, сама себя не сделает", - заметила она.

"Родители воспитали меня патриоткой"
Официальная биография сообщает, что Богуш воспитала пятерых мастеров спорта России и 40 кандидатов в мастера спорта. В реальности - гораздо больше.
"Просто на пятом десятке кандидатов я перестала их считать, - улыбается Вера Константиновна. - Но вопрос не в количестве и не в качестве этих воспитанников. Да, все они талантливые ребята, а моя задача как тренера состояла в том, чтобы раскрыть их природные задатки, укрепить морально-волевые качества и показать дальнейший путь спортивного развития. Есть лишь один момент, к которому я отношусь одновременно и с пониманием, и с сожалением. Бывает досадно, когда лучшие воспитанники, добившись серьезных вершин, покидают Самарскую область. Одни перебираются в столицу, вторые в Европу, третьи - за океан... Впрочем, это жизнь, и главное - чтобы все они были счастливы и успешны".
За десятилетия тренерской карьеры Вере Константиновне многократно предлагали навсегда покинуть родной край. Богуш последовательно отказывалась от переездов в Москву, Польшу и так далее. Сказала железное "нет" и заслуженному тренеру РСФСР, всемирно известному фигуристу Эдуарду Плинеру. Легендарный советский спортсмен приглашал нашу героиню в США, а тогда Америка предлагала отечественным тренерам невиданные условия.
"Я патриотка, так воспитана родителями, - объяснила Богуш. - Как бы сейчас многие ни размывали это понятие, для меня оно определено четко. И в России в целом, и в Самарской области в частности существует уникальная школа фигурного катания. Растут талантливые дети. Построена современная инфраструктура. Значит, у тренеров есть работа и возможность реализовать накопленный опыт. Я каждый день востребована на своей земле. И невозможно словами описать эмоции и гордость, когда твой воспитанник затыкает за пояс соперников из других городов и стран. Зачем куда-то ехать, если у меня здесь масса работы и профессиональных целей? Ни за границу, ни на пенсию я не собираюсь!"
К слову, даже после того, как Вера Богуш заняла пост вице-президента отечественной федерации фигурного катания, ее место работы все равно осталось здесь, в нашей губернии: Богуш вновь отказалась от переезда в столицу.

Из кабинета - "в поле"
Кажется, что в 72 года непросто вести такую активную деятельность, какую ведет Вера Константиновна. Но она по-прежнему, как и десятилетия назад, совмещает руководящую должность с работой "в поле", то есть на льду. Застать ее нам удалось в тольяттинском дворце спорта "Волгарь", где тренируется команда фигуристок-школьниц "Жемчужина". Девочки занимаются весьма сложной формой фигурного катания - синхронным.
"Этот вид имеет значительные отличия от других, - объясняет Богуш. - Чтобы одержать победу, а тем более взять титулы на соревнованиях высшего уровня, нужно найти общий язык с каждым из 15 членов коллектива. Коммуникабельность, особенно в подростковом возрасте, - одно из базовых качеств, которым должен обладать фигурист-синхронист. Ошибка одного может поставить крест на выступлении всей команды".
Вера Константиновна не только учит детей психологии спорта и техничному исполнению элементов, но и ставит для "Жемчужины" художественную программу номеров, взвалив на себя еще и обязанности хореографа. И опять ей не до отдыха: вместе с подопечными она готовится к участию в Универсиаде - в марте следующего года принимать мировой спортивный студенческий праздник будет Красноярск.
Отдыхает Богуш тоже не так, как принято. Расслабляется только в те дни, когда болеет. А такое случается раз в несколько лет. "Однажды врачи рекомендовали мне недельный постельный режим, - рассказала Вера Константиновна. - Смогла продержаться только три дня. Моя соседка занимается вышиванием. Она дала мне материалы, набор эскизов, и я быстро втянулась в процесс, причем успешно".
По словам Веры Константиновны, пожалуй, это был единственный случай, когда ей удалось отвлечься от спорта больше чем на одни сутки…

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