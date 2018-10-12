Свидетель о деле экс-замминистра здравоохранения: "Он сказал - нам нужно договориться"

Суд Самарского района допросил важного свидетеля по делу о картельном сговоре, фигурантами которого являются экс-замминистра здравоохранения Самарской области Альберт Навасардян, владелец "Современных медицинских технологий" Сергей Шатило и ряд других представителей сферы медицины.
Суд допросил супругу потерпевшего по делу - Алексея Рогачева.
В своих показаниях она сообщила суду события, разворачивавшиеся в 2016 г., когда был объявлен второй аукцион на обслуживание медоборудования в самарских больницах (первый аукцион был признан ФАС недействительным после жалобы Рогачева о формировании конкурсного задания под фирму конкурента Сергея Шатило).
Женщина рассказала суду, что ее муж, Рогачев, является директором ООО "Центр эффективной хирургии - Здоровье". Организация занимается техобслуживанием и ремонтом медицинского оборудования и ей было выгодно выиграть аукцион на обслуживание городских больниц.
В марте 2016 г. ее супруг улетел в отпуск. Позвонил ей из отпуска и передал, что на него выходил Навасардян и предлагал встретиться, чтобы обсудить деловые вопросы. Находящийся в отъезде Рогачев попросил жену пообщаться с замминистра.
На встрече Навасардян сказал женщине, что он провел предварительные переговоры с директором ООО "Современные медицинские технологии" Сергеем Шатило.
"Также он сказал, что с ними (представителями конкурирующих фирм. - Прим. Волга Ньюс) необходимо встретиться и что они готовы отдать часть медицинского оборудования на техническое обслуживание и ремонт в рамках государственного контракта на три года, в случае победы в электронном аукционе ООО "Современные медицинские технологии", - утверждает свидетельница. - Навасардян пояснил, что взамен необходимо будет, чтобы ООО "ЦЭХ - Здоровье" не участвовало в аукционе и не подавало жалоб в надзорные инстанции. Навасардян сказал: "Вам нужно договориться" - и пояснил, что это надо сделать как можно быстрее".
Таким образом, предложение о заключении картельного соглашения первоначально исходило от замминистра.
Далее, со слов женщины, ее муж приехал, узнал о "переговорах" и обратился в
правоохранительные органы. И уже в рамках оперативного эксперимента подписал договор субподряда с Шатило.
10 мая 2016 г. прошел аукцион, победителем аукциона стало ООО "Современные медицинские технологии".
А позже было возбуждено уголовное дело о картельном сговоре.
Напомним, на скамье подсудимых - семь человек: владелец ООО "Современные медицинские технологии" (СМТ) Сергей Шатило, сотрудники частных фирм и больницы им. Середавина, чиновники минздрава. Им вменяют ограничение конкуренции, коммерческий подкуп, а госслужащим - превышение должностных полномочий.
10 мая 2016 г. прошел открытый аукцион в электронной форме, к которому были допущены ООО "СМТ" и ООО "Медсимвол". Победила фирма Сергея Шатило. На аукционе начальная общая цена контракта была снижена более чем на 109 млн руб., что составило 2,5%. Затем победитель заключил договоры с медучреждениями области на выполнение работ на сумму 768 млн рублей. Эти работы, наряду со стоимостью запчастей, входили в общую стоимость госконтракта. Однако, несмотря на понижение общей стоимости выставленного на аукцион заказа, стоимость работ осталась прежней, не снизилась.
Подсудимые вины не признают.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.