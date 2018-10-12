Свидетель о деле экс-замминистра здравоохранения: "Он сказал - нам нужно договориться"

Суд Самарского района допросил важного свидетеля по делу о картельном сговоре, фигурантами которого являются экс-замминистра здравоохранения Самарской области Альберт Навасардян, владелец "Современных медицинских технологий" Сергей Шатило и ряд других представителей сферы медицины.

Суд допросил супругу потерпевшего по делу - Алексея Рогачева.

В своих показаниях она сообщила суду события, разворачивавшиеся в 2016 г., когда был объявлен второй аукцион на обслуживание медоборудования в самарских больницах (первый аукцион был признан ФАС недействительным после жалобы Рогачева о формировании конкурсного задания под фирму конкурента Сергея Шатило).

Женщина рассказала суду, что ее муж, Рогачев, является директором ООО "Центр эффективной хирургии - Здоровье". Организация занимается техобслуживанием и ремонтом медицинского оборудования и ей было выгодно выиграть аукцион на обслуживание городских больниц.

В марте 2016 г. ее супруг улетел в отпуск. Позвонил ей из отпуска и передал, что на него выходил Навасардян и предлагал встретиться, чтобы обсудить деловые вопросы. Находящийся в отъезде Рогачев попросил жену пообщаться с замминистра.

На встрече Навасардян сказал женщине, что он провел предварительные переговоры с директором ООО "Современные медицинские технологии" Сергеем Шатило.

"Также он сказал, что с ними (представителями конкурирующих фирм. - Прим. Волга Ньюс) необходимо встретиться и что они готовы отдать часть медицинского оборудования на техническое обслуживание и ремонт в рамках государственного контракта на три года, в случае победы в электронном аукционе ООО "Современные медицинские технологии", - утверждает свидетельница. - Навасардян пояснил, что взамен необходимо будет, чтобы ООО "ЦЭХ - Здоровье" не участвовало в аукционе и не подавало жалоб в надзорные инстанции. Навасардян сказал: "Вам нужно договориться" - и пояснил, что это надо сделать как можно быстрее".

Таким образом, предложение о заключении картельного соглашения первоначально исходило от замминистра.

Далее, со слов женщины, ее муж приехал, узнал о "переговорах" и обратился в

правоохранительные органы. И уже в рамках оперативного эксперимента подписал договор субподряда с Шатило.

10 мая 2016 г. прошел аукцион, победителем аукциона стало ООО "Современные медицинские технологии".

А позже было возбуждено уголовное дело о картельном сговоре.

Напомним, на скамье подсудимых - семь человек: владелец ООО "Современные медицинские технологии" (СМТ) Сергей Шатило, сотрудники частных фирм и больницы им. Середавина, чиновники минздрава. Им вменяют ограничение конкуренции, коммерческий подкуп, а госслужащим - превышение должностных полномочий.

10 мая 2016 г. прошел открытый аукцион в электронной форме, к которому были допущены ООО "СМТ" и ООО "Медсимвол". Победила фирма Сергея Шатило. На аукционе начальная общая цена контракта была снижена более чем на 109 млн руб., что составило 2,5%. Затем победитель заключил договоры с медучреждениями области на выполнение работ на сумму 768 млн рублей. Эти работы, наряду со стоимостью запчастей, входили в общую стоимость госконтракта. Однако, несмотря на понижение общей стоимости выставленного на аукцион заказа, стоимость работ осталась прежней, не снизилась.

Подсудимые вины не признают.