В Самаре трамвай сбил женщину с ребенком

В пятницу, 12 октября, около девяти часов вечера на пересечении улиц Ставропольская и Каховская водитель трамвая сбил женщину, которая находилась с ребенком, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

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