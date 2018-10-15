Свидетель рассказал, за что убили борца Владимира Попова

В пятницу, 12 октября, на судебном следствии по убийству борца Владимира Попова (спортивный псевдоним Якудза) был допрошен главный свидетель обвинения Денис Попадюк.

Напомним, в мае прошлого года Владимир Попов был тяжело ранен около своего подъезда. От четырех огнестрельных ранений он через полгода скончался в больнице, успев дать показания о стрелявшем. Конфликт, приведший к убийству, касался раздела сфер влияния на самарском рынке ритуальных услуг.

На скамье подсудимых оказались 50-летний Андрей Маклаев, 47-летний Игорь Гужин и 34-летний Хуснидин Нуридинов, которых обвиняют в организации преступления. Исполнитель же, стрелявший из пистолета с глушителем, скрылся за границей.

Как рассказал свидетель Попадюк, пришедший на заседание со своим адвокатом, МУП "Спецкомбинат ритуальных услуг" конкурировал с ООО "Дом ангелов" в деле копания могил на муниципальных кладбищах Самары. Сам свидетель трудился в МУПе без официального трудоустройства, Андрей Маклаев как замдиректора платил ему неучтенным налом.

Попадюк был кем-то вроде бригадира у землекопов, распределял работу и следил, чтобы подчиненные не выпрашивали деньги у родственников усопших.

По его словам, конкуренты всячески препятствовали рытью могил: заваривали ворота кладбища, избивали битами землекопов. Весной прошлого года на одну из таких разборок приехал Попов и сцепился с Игорем Гужиным. До драки не дошло, так как приехал ОМОН.

Также Попадюк сообщил присяжным, что по просьбе Маклаева покупал для конторы несколько подержанных автомобилей, один из которых и засветился на месте нападения на Попова. Через бывшего владельца этой "пятерки" полиция и вышла на Попадюка. Будучи задержанным, он показал, что передал машину Хану (Нуридинову) - водителю Гужина. Это подтверждало информацию, полученную от Попова, который с первого допроса утверждал, что видел Хана в автомобиле, из которого вышел стрелок.

Адвокаты подследственных Маклаева, Гужина и Нуридинова стали задавать допрашиваемому вопросы, часть которых председательствующий отклонил. В результате между защитой и судьей случился нешуточный конфликт, для урегулирования которого пришлось даже удалять присяжных. Адвокат Дмитрий Тараборин получил замечание и предупреждение, но он смог сообщить присяжным, что ранее на следствии Попадюк давал показания, якобы машины покупал с целью использования в автоподставах, которыми занимался в свободное от похорон время.

Свидетель признался, что после избиения его землекопов он грозил тем же способом отомстить Якудзе - избить битами, но говорил это сгоряча, а потом остыл. Попадюк также сообщил, будто после нападения на Попова его начальство сказало, что Попова пришлось убрать, так как он не дает работать.