Свидетель рассказал, за что убили борца Владимира Попова

В пятницу, 12 октября, на судебном следствии по убийству борца Владимира Попова (спортивный псевдоним Якудза) был допрошен главный свидетель обвинения Денис Попадюк.
Напомним, в мае прошлого года Владимир Попов был тяжело ранен около своего подъезда. От четырех огнестрельных ранений он через полгода скончался в больнице, успев дать показания о стрелявшем. Конфликт, приведший к убийству, касался раздела сфер влияния на самарском рынке ритуальных услуг.
На скамье подсудимых оказались 50-летний Андрей Маклаев, 47-летний Игорь Гужин и 34-летний Хуснидин Нуридинов, которых обвиняют в организации преступления. Исполнитель же, стрелявший из пистолета с глушителем, скрылся за границей.
Как рассказал свидетель Попадюк, пришедший на заседание со своим адвокатом, МУП "Спецкомбинат ритуальных услуг" конкурировал с ООО "Дом ангелов" в деле копания могил на муниципальных кладбищах Самары. Сам свидетель трудился в МУПе без официального трудоустройства, Андрей Маклаев как замдиректора платил ему неучтенным налом.
Попадюк был кем-то вроде бригадира у землекопов, распределял работу и следил, чтобы подчиненные не выпрашивали деньги у родственников усопших.
По его словам, конкуренты всячески препятствовали рытью могил: заваривали ворота кладбища, избивали битами землекопов. Весной прошлого года на одну из таких разборок приехал Попов и сцепился с Игорем Гужиным. До драки не дошло, так как приехал ОМОН.
Также Попадюк сообщил присяжным, что по просьбе Маклаева покупал для конторы несколько подержанных автомобилей, один из которых и засветился на месте нападения на Попова. Через бывшего владельца этой "пятерки" полиция и вышла на Попадюка. Будучи задержанным, он показал, что передал машину Хану (Нуридинову) - водителю Гужина. Это подтверждало информацию, полученную от Попова, который с первого допроса утверждал, что видел Хана в автомобиле, из которого вышел стрелок.
Адвокаты подследственных Маклаева, Гужина и Нуридинова стали задавать допрашиваемому вопросы, часть которых председательствующий отклонил. В результате между защитой и судьей случился нешуточный конфликт, для урегулирования которого пришлось даже удалять присяжных. Адвокат Дмитрий Тараборин получил замечание и предупреждение, но он смог сообщить присяжным, что ранее на следствии Попадюк давал показания, якобы машины покупал с целью использования в автоподставах, которыми занимался в свободное от похорон время.
Свидетель признался, что после избиения его землекопов он грозил тем же способом отомстить Якудзе - избить битами, но говорил это сгоряча, а потом остыл. Попадюк также сообщил, будто после нападения на Попова его начальство сказало, что Попова пришлось убрать, так как он не дает работать.
Последние комментарии
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .