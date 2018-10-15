По делу о коррупции в Самарском фонде капремонта у спикера Минахмета Халиуллова прошли обыски

У спикера Промышленного райсовета Самары Минахмета Халиуллова в минувший вторник прошли обыски. пишет "Самарское обозрение".

Их инициатором стал Следственный комитет, расследующий громкое дело о коррупции в Самарском фонде капремонта, в рамках которого арестованы врио директора ФКР Михаил Архипов и его брат Алексей Архипов. Спикер райсовета мог выступать посредником при передаче взяток от одного из подрядчиков руководству фонда.

Напомним, Самарский районный суд арестовал их до конца декабря 2018 г. в рамках возбужденного в отношении них уголовного дела по факту покушения на совершение коммерческого подкупа и посредничества в этом (ч. 3 ст. 30 п. "г" ч. 7 ст. 204 УК РФ и п. "в" ч. 2 ст. 204.1 УК РФ).

Михаил Архипов был задержан сотрудниками УФСБ по Самарской области 31 июля 2018 г., а уже 2 августа Самарский районный суд принял решение об аресте его и его брата Алексея на два месяца. Впоследствии эта мера пресечения была продлена до декабря.

Как пишет издание, на прошлой неделе прошли обыски у председателя совета Промышленного района Самары Минахмета Халиуллова. Проводили их сотрудники ФСБ по поручению Следственного комитета, и эти действия также связаны с попытками вывести на свет всех взяткодателей. В случае со спикером Промышленного райсовета, который сам уже давно вышел из состава учредителей и руководителей всех коммерческих структур, когда-либо им создававшихся, речь может идти о подозрениях в посредничестве при передаче взятки.

Всю первую половину вторника, 9 октября, оперативники провели в офисе на ул. Санфировой, где зарегистрированы до сих пор и многие компании сына спикера Рамиля Халиуллова (в том числе ООО "Стройлекс", ООО "Вира-Строй", а также учрежденное Зульфией Халиулловой ООО "Реал-центр"). Посетили и дом Минахмета Халиуллова. Сам спикер, как утверждают источники издани, якобы прятался от оперативников в бане. Получить его комментарии так и не удалось.