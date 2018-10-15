По делу о коррупции в Самарском фонде капремонта у спикера Минахмета Халиуллова прошли обыски

У спикера Промышленного райсовета Самары Минахмета Халиуллова в минувший вторник прошли обыски. пишет "Самарское обозрение".
Их инициатором стал Следственный комитет, расследующий громкое дело о коррупции в Самарском фонде капремонта, в рамках которого арестованы врио директора ФКР Михаил Архипов и его брат Алексей Архипов. Спикер райсовета мог выступать посредником при передаче взяток от одного из подрядчиков руководству фонда.
Напомним, Самарский районный суд арестовал их до конца декабря 2018 г. в рамках возбужденного в отношении них уголовного дела по факту покушения на совершение коммерческого подкупа и посредничества в этом (ч. 3 ст. 30 п. "г" ч. 7 ст. 204 УК РФ и п. "в" ч. 2 ст. 204.1 УК РФ).
Михаил Архипов был задержан сотрудниками УФСБ по Самарской области 31 июля 2018 г., а уже 2 августа Самарский районный суд принял решение об аресте его и его брата Алексея на два месяца. Впоследствии эта мера пресечения была продлена до декабря.
Как пишет издание, на прошлой неделе прошли обыски у председателя совета Промышленного района Самары Минахмета Халиуллова. Проводили их сотрудники ФСБ по поручению Следственного комитета, и эти действия также связаны с попытками вывести на свет всех взяткодателей. В случае со спикером Промышленного райсовета, который сам уже давно вышел из состава учредителей и руководителей всех коммерческих структур, когда-либо им создававшихся, речь может идти о подозрениях в посредничестве при передаче взятки.
Всю первую половину вторника, 9 октября, оперативники провели в офисе на ул. Санфировой, где зарегистрированы до сих пор и многие компании сына спикера Рамиля Халиуллова (в том числе ООО "Стройлекс", ООО "Вира-Строй", а также учрежденное Зульфией Халиулловой ООО "Реал-центр"). Посетили и дом Минахмета Халиуллова. Сам спикер, как утверждают источники издани, якобы прятался от оперативников в бане. Получить его комментарии так и не удалось.
Последние комментарии
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .