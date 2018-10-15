В ходе расследования уголовного дела Дмитрия Сазонова силовики выявили связь руководства УМВД Самары с ОПГ

В ходе расследования уголовного дела бывшего замруководителя областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова силовики обнаружили связь между лидерами ОПГ и целым рядом представителей руководства УМВД Самары, пишет "Самарское обозрение".

Напомним, 25 июля стало известно, что Дмитрия Сазонова при получении 100 тыс. руб. в кафе на ул. Вилоновской с поличным задержали сотрудники ФСБ.

По версии следствия, он на протяжении некоторого времени получал от представителя "законовского" ОПС Александра Орлова взятки по 100 тыс. руб. за способствование "непринятию подчиненными должностными лицами мер ответственности к сотрудникам представляемой взяткодателем организации, в случае выявления нарушений в их деятельности". Деньги на это, по словам Орлова, ему выделяли лидеры "законовских": сначала Алексей Рыжов, а после его смерти - Сергей Гафуров. Проплаты шли за крышевание подконтрольных ОПС частных охранных предприятий, в том числе

ЧОО "Восток-Лада". Силовики задокументировали лишь четыре факта передачи денег Орловым Сазонову, поэтому в обвинении фигурирует сумма взятки в 400 тыс. рублей. Уголовное дело находится в производстве второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области.

По информации "СО", 2 октября в рамках расследования уголовного дела Сазонова прошли обыски дома и на работе у двух руководителей УМВД РФ по городу Самаре - начальника полиции Вячеслава Хомских и заместителя начальника полиции по охране общественного порядка Игоря Сизокова.

Хомских - член команды экс-руководителя областного ГУ МВД Юрия Стерликова. Он длительное время работал в криминальной милиции Омска, а в 2011 г. вслед за Стерликовым переехал в Самару. Здесь он сразу получил должность замначальника Управления уголовного розыска (УУР) ГУ МВД России по Самарской области, одновременно возглавив ОРЧ-4 главка (специализация - борьба с оргпреступностью). После прихода в управление нового начальника - Сергея Солодовникова - Хомских возглавлял отдел МВД России по Красноярскому району, но спустя четыре месяца опять вернулся в Самару и стал начальником полиции города. В этой должности он продолжает нести службу до сих пор.

Игорь Сизоков пришел в УВД Самары из транспортной милиции еще в 2000 г. и все эти годы трудится на ниве милиции (теперь полиции) общественной безопасности. С 2001-го по 2008 г. Сизоков был заместителем Дмитрия Сазонова, который возглавлял МОБ Самары. После ухода Сазонова на должность начальника Волжского РОВД Сизоков занял его место в УВД города. Сейчас его должность называется "заместитель начальника полиции по охране общественного порядка", то есть он является замом Вячеслава Хомских.

При обысках в доме Сазонова были найдены многочисленные дорогостоящие подарки (часы, статуэтки, в том числе якобы статуэтка бронзового коня, и прочее). Часть подарков были номерными, что позволяло точно установить покупателя, точнее - карту, с которой оплачивались аксессуары. Следствие осуществило выемки в ювелирных бутиках "БРИЗО" и "Макрос", были выявлены банковские карты, с которых оплачивались подарки. Ими оказались карты лидеров "законовских" - Алексея Рыжова и Сергея Гафурова. С тех же карт покупались и другие VIP-подарки, часть которых была изъята при обысках у Хомских и Сизокова. "Это образцы так называемого делового ассортимента дорогих бутиков: книжки, ручки, статуэтки и так далее", - рассказал "СО" осведомленный источник.

Сейчас сувениры от "законовского" ОПС изъяты, следствие решает вопрос о том, признать ли их взятками: с учетом стоимости сувениров они вполне вписываются в коррупционный состав. Кроме того, по информации издания, подарки от "законовского" ОПС теперь поищут и у других высокопоставленных полицейских.

В то же время, по словам управляющего партнера АБ Legal Lab Валерия Лапицкого, для того чтобы квалифицировать действия Дмитрия Сазонова либо любого другого сотрудника полиции как взятку в виде получения подарка, необходимо доказать, что данный подарок вручен должностному лицу за конкретные действия либо бездействие в пользу взяткодателя. "Сейчас, на стадии расследования уголовного дела, оперативные сотрудники получают большой объем информации, касающийся взаимоотношений того или иного сотрудника правоохранительных органов с представителями криминалитета, но здесь важно отделить зерна от плевел", - уточнил собеседник "СО".

"Мой подзащитный Дмитрий Сазонов никогда не был знаком ни с Рыжовым, ни с Гафуровым, и у них элементарно не было ни причин, ни реальной возможности дарить ему какие бы то ни было подарки. Даже если такие попытки и были предприняты, смею вас заверить, что они не увенчались бы успехом, а подарки в лучшем случае были бы вежливо возвращены дарителю. Что же касается иных сотрудников полиции, мне лично неизвестно как то, получали ли они подарки, так и то, кто и за что мог бы их делать. Однако не следует упускать из вида, что любой ценный подарок при наличии ряда обстоятельств легко может быть расценен как взятка, поэтому получение подарков - это всегда риск, тем более что реальная стоимость таких подарков редко когда может такой риск оправдать", - заявил адвокат Дмитрия Сазонова Дмитрий Тараборин.