Суд оставил под арестом экс-замначальника Управления Росгвардии Сазонова, а следователи нашли у него счета заграницей

В понедельник, 24 сентября, суд Самарского района Самары рассмотрел вопрос о продлении меры пресечения бывшему заместителю начальника самарского Управления Росгвардии Дмитрию Сазонову.

В начале заседания следователь просил приобщить к материалам дела рапорт оперативника ФСБ о наличии у Сазонова недвижимости и счетов заграницей, а также о незаконном и скрытном посещении Сазоновым Мадрида в 2017 году.

На последнее замечание Сазонов сообщил, что не мог вылетать в Мадрид — его загранпаспорт находился в Росгвардии. На это сторона обвинения предположила, что Сазонов мог использовать второй или поддельный загранпаспорт для вылета. Факт несанкционированного выезда представителя Росгвардии заграницу засекла погранслужба ФСБ.

Кроме того, следователь сообщил суду, якобы Сазонов и его семья предпринимают меры для сокрытия доказательств по делу, но не уточнил, какие это меры. Также обвинение заявило, что Сазонова нельзя отпускать из-под стражи на время следствия, ведь он "используя административный ресурс может оказать давление на следствие".

В свою очередь четыре нанятых Сазоновым адвоката заявили, что у Сазонова нет никакого "административного ресурса", но сразу после этого попросили суд приобщить к делу "обращения почетных граждан Самарской области к суду в защиту Сазонова" и напомнили об аналогичном обращении митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия.

Суд решил: Сазонова оставить под арестом еще на три месяца. Адвокаты собираются обжаловать это решение в облсуд.

Напомним, 25 июля стало известно, что Дмитрия Сазонова при получении 100 тыс. руб. в кафе на ул. Вилоновской с поличным задержали сотрудники ФСБ.

По версии следствия, он на протяжении некоторого времени получал от гражданина Орлова взятки по 100 тыс. руб. (а всего на общую сумму 400 тыс. руб.) за способствование "непринятию подчиненными должностными лицами мер ответственности к сотрудникам представляемой взяткодателем организации, в случае выявления нарушений в их деятельности". Речь шла о ЧОПах.

26 июля Дмитрия Сазонова арестовали.