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В Тольятти открылась выставка Филиппо Кристини "Все твердое растворяется в воздухе"

ТОЛЬЯТТИ. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В отделе современного искусства Тольяттинского художественного музея 12 октября открылась выставка "Все твердое растворяется в воздухе" (12+).

В Тольятти открылась выставка Филиппо Кристини "Все твердое растворяется в воздухе" В Тольятти открылась выставка Филиппо Кристини "Все твердое растворяется в воздухе"
Фото: Ирина Бойкина

Эта выставка итальянского художника Филиппо Кристини — вторая часть международного выставочного проекта "Аутопия: взгляды из настоящего". Проект осуществляется в Тольятти с сентября по декабрь 2018 г. при поддержке Института итальянской культуры в России и Фонда Миммо Ротелла в Милане.

Слово "аутопия" — неологизм. По замыслу авторов проекта, оно объединяет в себе два понятия — "утопия" и "ауто" (машина). Это своего рода поиск позитивного образа города в нынешней реальности.

В рамках проекта три молодых итальянских художника: Элиза Сартори из Турина, Филиппо Кристини из Милана и Давиде Трабукко из Болоньи пытаются создать свой, обновленный образ Тольятти, предложив его жителям увидеть свой город со стороны. Каждый из этих художников проводит в волжском городе 13 дней, в течение которых занимается его визуальным исследованием и созданием картин. Итог — персональная выставка каждого из трех.

У Филиппо Кристини — свой способ знакомства с новой для него городской средой. Гуляя по городу, художник фиксировал на фотоаппарат то, что его заинтересовывало, изучал "геометрию" тольяттинской архитектуры и результаты своих исследований фиксировал с помощью масляных красок на холсте. На выставке представлены минималистические монохромные ландшафты в сдержанных фиолетовых тонах.

О названии выставки. "Все твердое растворяется в воздухе" — цитата из "Манифеста коммунистической партии". Для художника эти слова классиков марксизма приобретают совсем иной смыл — он в том, чтобы снять, "растворить" ограничения, которые мешают свободе творчества. Для Кристини важна многозначность. Он привносит в свои работы универсальные и в то же время неоднозначные символы, которые каждый волен интерпретировать по-своему. Воздушный шар, красная звездочка, рыба, плавающая в воздухе — эти и другие символы дополняют знакомые всем ландшафты и предметы.

"Работа получается, если у каждого зрителя может возникнуть своя интерпретация", — считает художник. Картины на выставке дополняются распечатками с философскими высказываниями. Например: "В каждой данной реальности существует естественная возможность ее превращения во что-либо другое". Или: "Искаженное видение разрушает действительность". (Рядом — скупой городской ландшафт на фоне дымящихся труб).

Возле картины, на которой изображено пианино без пианиста, поэтическое высказывание: "Неоднозначность тишины находится между выдохом после великой симфонии и ожиданием следующего концерта".

А вот образ Волги, увиденный итальянским художником. Он дан в тех же сдержанных фиолетовых тонах. И рядом текст: "Вода отсылает нас к чувству места, откуда мы пришли и успокаивает нас в эпоху постоянных изменений". Филиппо Кристини побывал на участке берега, который в городе принято называть "итальянским пляжем" и ощутил здесь, по его словам, чувство полной оторванности от городской суеты.

На открытии выставки художник провел экскурсию по экспозиции, прокомментировав свои замыслы. Вот, например, что он сказал о картине, на которой изображена подводная лодка из Паркового комплекса истории техники: "Я изобразил ее вне воды, чтобы подстегнуть воображение — свое и зрителей. Это метафора нашего пребывания на Земле. Здесь есть отсылка к мифу о Сизифе. Подводная лодка — это символ какого-то груза, который мы несем всю жизнь, до конца не осознавая, для чего мы это делаем".

Выставка Филиппо Кристини продлится до 3 ноября. А с 9 ноября по 1 декабря на этой же площадке пройдет выставка еще одного участника проекта, Давиде Трабукко.

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