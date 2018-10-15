В Тольятти открылась выставка Филиппо Кристини "Все твердое растворяется в воздухе"

В отделе современного искусства Тольяттинского художественного музея 12 октября открылась выставка "Все твердое растворяется в воздухе" (12+).
Эта выставка итальянского художника Филиппо Кристини — вторая часть международного выставочного проекта "Аутопия: взгляды из настоящего". Проект осуществляется в Тольятти с сентября по декабрь 2018 г. при поддержке Института итальянской культуры в России и Фонда Миммо Ротелла в Милане.
Слово "аутопия" — неологизм. По замыслу авторов проекта, оно объединяет в себе два понятия — "утопия" и "ауто" (машина). Это своего рода поиск позитивного образа города в нынешней реальности.
В рамках проекта три молодых итальянских художника: Элиза Сартори из Турина, Филиппо Кристини из Милана и Давиде Трабукко из Болоньи пытаются создать свой, обновленный образ Тольятти, предложив его жителям увидеть свой город со стороны. Каждый из этих художников проводит в волжском городе 13 дней, в течение которых занимается его визуальным исследованием и созданием картин. Итог — персональная выставка каждого из трех.
У Филиппо Кристини — свой способ знакомства с новой для него городской средой. Гуляя по городу, художник фиксировал на фотоаппарат то, что его заинтересовывало, изучал "геометрию" тольяттинской архитектуры и результаты своих исследований фиксировал с помощью масляных красок на холсте. На выставке представлены минималистические монохромные ландшафты в сдержанных фиолетовых тонах.
О названии выставки. "Все твердое растворяется в воздухе" — цитата из "Манифеста коммунистической партии". Для художника эти слова классиков марксизма приобретают совсем иной смыл — он в том, чтобы снять, "растворить" ограничения, которые мешают свободе творчества. Для Кристини важна многозначность. Он привносит в свои работы универсальные и в то же время неоднозначные символы, которые каждый волен интерпретировать по-своему. Воздушный шар, красная звездочка, рыба, плавающая в воздухе — эти и другие символы дополняют знакомые всем ландшафты и предметы.
"Работа получается, если у каждого зрителя может возникнуть своя интерпретация", — считает художник. Картины на выставке дополняются распечатками с философскими высказываниями. Например: "В каждой данной реальности существует естественная возможность ее превращения во что-либо другое". Или: "Искаженное видение разрушает действительность". (Рядом — скупой городской ландшафт на фоне дымящихся труб).
Возле картины, на которой изображено пианино без пианиста, поэтическое высказывание: "Неоднозначность тишины находится между выдохом после великой симфонии и ожиданием следующего концерта".
А вот образ Волги, увиденный итальянским художником. Он дан в тех же сдержанных фиолетовых тонах. И рядом текст: "Вода отсылает нас к чувству места, откуда мы пришли и успокаивает нас в эпоху постоянных изменений". Филиппо Кристини побывал на участке берега, который в городе принято называть "итальянским пляжем" и ощутил здесь, по его словам, чувство полной оторванности от городской суеты.
На открытии выставки художник провел экскурсию по экспозиции, прокомментировав свои замыслы. Вот, например, что он сказал о картине, на которой изображена подводная лодка из Паркового комплекса истории техники: "Я изобразил ее вне воды, чтобы подстегнуть воображение — свое и зрителей. Это метафора нашего пребывания на Земле. Здесь есть отсылка к мифу о Сизифе. Подводная лодка — это символ какого-то груза, который мы несем всю жизнь, до конца не осознавая, для чего мы это делаем".
Выставка Филиппо Кристини продлится до 3 ноября. А с 9 ноября по 1 декабря на этой же площадке пройдет выставка еще одного участника проекта, Давиде Трабукко.
Последние комментарии
Молодца! Хорошее начало!
Можно порадоваться за музей.
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.