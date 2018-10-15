Закрыто на спецобслуживание: на Даче со слонами прошла закрытая вечеринка

Знаменитая дача со слонами, она же — бывшая дача купца Константина Головкина 12 октября оказалась в центре событий. В здании, куда с трудом и после многочисленных согласований пускают лишь небольшие группы посетителей, устроили громкую во всех смыслах вечеринку в честь открытия магазина британского бренда Paul Smith.
Напомним, здание является памятником архитектуры и объектом культурного наследия РФ, оно стоит на балансе МП "Ремжилуниверсал", его планируют передать в собственность области, чтобы отремонтировать и обустроить внутри музей.
Обычным посетителям туда вход закрыт: охрана "разворачивает" любопытствующих, объясняя, что дом ветхий, лестница уже упала, и вообще внутри опасно.
Однако, судя по фотографиям и видеозаписям с закрытой вечеринки, прошедшей там в минувшую пятницу, Дача со слонами сумела пережить установку светового и звукового оборудования, а также многочисленных посетителей.
Последние комментарии
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор
Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...