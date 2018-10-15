Вдове и детям владельца "Имплозии" дали год на выселение из квартиры

Вдове и двум малолетним дочерям совладельца "Имплозии" Гранта Безрученко дали год на выселение из квартиры. Такое решение принял суд Ленинского района в четверг, 12 октября.

Напомним, суд рассматривал заявление вдовы - Альфии Гайнулиной, в котором та просила отсрочить более раннее решение служителей Фемиды. По нему семья должна была освободить квартиру, которая по документам принадлежит ООО "Табиб".

По словам Гайнулиной, квартира покупалась на семейные средства, но была оформлена на компанию, в которой Грант Безрученко имел долю.

После смерти Безрученко в ноябре 2015 г. был запущен процесс раздела его наследства, которое официально оценивается в 1,5 млрд руб. (а неофициально сообщалось о 13 млрд рублей).

В августе 2017 г. ООО "Табиб", по информации Волга Ньюс, контролируемого братом покойного Валерием Безрученко, потребовало от вдовы в 7-дневный срок освободить квартиру. Спор дошел до суда, который встал на сторону компании.

Женщина указывала, что это ее единственное жилье, средств на покупку или аренду другого у нее нет, а выселение лишит ее детей возможности получать медпомощь и образовательные услуги. Она просила дать отсрочку на исполнение судебного решения на три года. Суд же согласился предоставить один год.