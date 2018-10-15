В Новокуйбышевске прошел инновационный образовательный форум педагогов

На базе Новокуйбышевского ресурсного центра состоялся 7-й территориальный форум "Инновации в образовании Поволжского образовательного округа 2018". Он собрал новаторов-педагогов из 41 школы и более 60 детских садов.

Открытая дискуссионная площадка была посвящена обсуждению итогов 2017-2018 учебного года и перспективам инновационного развития территориальной системы образования. "Форум ориентирован на прогнозирование инновационных трендов на территории округа, — сказала руководитель отдела сопровождения инновационной деятельности НРЦ Ирина Платонова, — определение роли инновационной деятельности в достижении нового качества образования, а также формирование и согласование территориальной и региональной повесток инновационного развития образовательной среды".

Основой для обсуждения на форуме стали публичная презентация итогов деятельности территориальных инновационных площадок, реализуемых на базе образовательных организаций Поволжского образовательного округа за 2017-2018 учебный год, и новые проектные инициативы соискателей статуса территориальной инновационной площадки на текущий 2018-2019 учебный год. На стендах прошли презентации образовательных организаций, работающих в статусе региональных и федеральных инновационных площадок.

К примеру, стенд детсада "Терем-теремок" СП ООШ-21 был посвящен методике развития эмоционального интеллекта и социальных навыков детей "Академия монсиков". "Наши главные игровые партнеры, — говорит старший воспитатель детсада Наталья Никитина, — это монсики из полюбившихся мультиков с характерным именами Хахатайка, Нескучайка, Бесстрашный, Миротворец и др. Они и дают возможность прививать детям интерес к развивающим играм и к будущей школе, стремиться к познанию, быть смелым и правдивым, защищать слабых. Детям нравится с ними играть и придумывать различные жизненные ситуации, в которых нужно сделать правильный выбор".

А в "ОЦ" п. г. т. Стройкерамика решили формировать способность к саморазвитию средствами интерактивной образовательной среды. В этой образовательной цепочке задействованы не только учителя, специалисты ресурсного центра, но и СИПКРО.

Стенд СОШ-5 Новокубышевска посвящен использованию робототехники в учебном процессе. Это очень перспективное образовательное направление. Только в Новокуйбышевске почти 1300 детей в возрасте от 5 до 13 лет занимаются робототехникой.

Презентация и обсуждение деятельности действующих инновационных площадок, а также анонс новых инновационных проектов были выстроены на форуме в логике актуальных направлений в сфере образования. Это выявление и поддержка одаренных детей, психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, социализация обучающихся, профессиональный стандарт педагога, дистанционное образование, теле-видео-коммуникации, экологическая, гражданско-патриотическая, художественно-эстетическая, социально-адаптивная направленность обеспечения учебно-воспитательного процесса, робототехника, реализация концепции математического образования, педагогическое сопровождение исследовательской деятельности обучающихся и другие инновационные направления.