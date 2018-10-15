В Новокуйбышевске прошел инновационный образовательный форум педагогов

На базе Новокуйбышевского ресурсного центра состоялся 7-й территориальный форум "Инновации в образовании Поволжского образовательного округа 2018". Он собрал новаторов-педагогов из 41 школы и более 60 детских садов.
Открытая дискуссионная площадка была посвящена обсуждению итогов 2017-2018 учебного года и перспективам инновационного развития территориальной системы образования. "Форум ориентирован на прогнозирование инновационных трендов на территории округа, — сказала руководитель отдела сопровождения инновационной деятельности НРЦ Ирина Платонова, — определение роли инновационной деятельности в достижении нового качества образования, а также формирование и согласование территориальной и региональной повесток инновационного развития образовательной среды".
Основой для обсуждения на форуме стали публичная презентация итогов деятельности территориальных инновационных площадок, реализуемых на базе образовательных организаций Поволжского образовательного округа за 2017-2018 учебный год, и новые проектные инициативы соискателей статуса территориальной инновационной площадки на текущий 2018-2019 учебный год. На стендах прошли презентации образовательных организаций, работающих в статусе региональных и федеральных инновационных площадок.
К примеру, стенд детсада "Терем-теремок" СП ООШ-21 был посвящен методике развития эмоционального интеллекта и социальных навыков детей "Академия монсиков". "Наши главные игровые партнеры, — говорит старший воспитатель детсада Наталья Никитина, — это монсики из полюбившихся мультиков с характерным именами Хахатайка, Нескучайка, Бесстрашный, Миротворец и др. Они и дают возможность прививать детям интерес к развивающим играм и к будущей школе, стремиться к познанию, быть смелым и правдивым, защищать слабых. Детям нравится с ними играть и придумывать различные жизненные ситуации, в которых нужно сделать правильный выбор".
А в "ОЦ" п. г. т. Стройкерамика решили формировать способность к саморазвитию средствами интерактивной образовательной среды. В этой образовательной цепочке задействованы не только учителя, специалисты ресурсного центра, но и СИПКРО.
Стенд СОШ-5 Новокубышевска посвящен использованию робототехники в учебном процессе. Это очень перспективное образовательное направление. Только в Новокуйбышевске почти 1300 детей в возрасте от 5 до 13 лет занимаются робототехникой.
Презентация и обсуждение деятельности действующих инновационных площадок, а также анонс новых инновационных проектов были выстроены на форуме в логике актуальных направлений в сфере образования. Это выявление и поддержка одаренных детей, психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, социализация обучающихся, профессиональный стандарт педагога, дистанционное образование, теле-видео-коммуникации, экологическая, гражданско-патриотическая, художественно-эстетическая, социально-адаптивная направленность обеспечения учебно-воспитательного процесса, робототехника, реализация концепции математического образования, педагогическое сопровождение исследовательской деятельности обучающихся и другие инновационные направления.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.