В Тольятти посадили 1,7 га леса за счет средств от сданной макулатуры

Работники "СИБУР Тольятти" посадили 1,7 га леса за счет сбора и передачи на вторичную переработку 14,8 тонн макулатуры. Посадка прошла в 49 квартале тольяттинского леса (недалеко от пансионата "Радуга") в рамках акции "1 кг макулатуры = 1 твое дерево", инициированной городским благотворительным фондом "Фонд Тольятти" совместно с компанией "Пакмил" при поддержке администрации Тольятти.

Макулатура — в основном архивные документы — была собрана на предприятии в рамках действующей системы раздельного сбора отходов. В настоящее время на территории площадки установлено 18 специальных контейнеров для сбора бумаги и пластика, которые передаются на вторичную переработку.

За счет вырученных средств от передачи бумажного вторсырья на переработку проведены подготовительные работы по расчистке территории, закуплено более 5 тысяч двухлетних саженцев. По расчету экспертов Фонда Тольятти, для восстановления 1 гектара леса требуется порядка 8 тысяч 333 кг макулатуры.

"Мы сажаем лес с 2011 года в рамках благотворительной деятельности компании. С прошлого года стали участвовать в восстановлении леса за счет средств, полученных от передачи макулатуры на переработку, — отметил генеральный директор "СИБУР Тольятти" Юрий Морозов. — Здесь получается двойная польза — разделение отходов, их вторичное использование и улучшение экологии".

"Посадка леса — это работа на наше общее будущее. Через десятилетия люди оценят по достоинству труд по восстановлению лесного фонда", — прокомментировал глава Центрального района Тольятти Артем Гончаров.

Компания СИБУР участвует в восстановлении тольяттинского леса на системной основе. Всего за 8 лет при поддержке компании работники посадили более 150 тысяч саженцев на территории почти 36 га леса, что по площади сравнимо с 50 футбольными полями. Первые деревья, посаженные в 2011 году, выросли уже до 1,5-2 метров.