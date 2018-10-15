На реке Сок ловец раков утонул, запутавшись в своем же снаряжении

В субботу, 13 октября, в одном из затонов реки Сок недалеко от села Царевщина утонул подводный охотник.

Как сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области, в 9:50 водолазная группа ПСС СН выехала в с. Малая Царевщина на поиски утонувшего 38-летнего мужчины в реке Сок.

Как стало известно, подводный охотник 12 октября отправился на ночную рыбалку. В процессе охоты, ласты мужчины запутались в веревке от садка, который он взял с собой. Пострадавший не смог освободиться от веревки и погиб.

"Заявление поступило от жены погибшего, которая в это время осталась на берегу ждать мужа. Спасатели поисково-спасательного отряда специального назначения обнаружили тело погибшего в 150 м от берега на глубине 4 метра. В 15:05 мужчину передали сотрудникам МВД", — поясняют спасатели.

Как удалось выяснить Волга Ньюс, причиной произошедшего, возможно, стало то, что подводный охотник не достаточно четко соблюдал требования безопасности при погружении. Так, по словам президента федерации подводного спорта Самарской области Вадима Лядова, ласты для подводной охоты не предусматривают каких-либо пряжек, за которые могла бы зацепиться сетка или натянутый под водой трос.

"По моей информации, погибший подводный охотник собирал раков в одном из затонов Сока. Всплывая, он по неизвестной причине решил сбросить с себя разгрузочный пояс. Его вес, в зависимости от толщины неопренового костюма, может варьироваться от 9 до 15 кг. Могу предположить, что этот пояс ушел на дно, зацепив сетку с раками, а веревка от нее зацепилась за пряжку одной из ласт. Охотник не смог во время отцепить груз, и в итоге задохнулся, оставшись в толще воды", — прокомментировал произошедшее Вадим Лядов.