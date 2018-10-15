Самарский университет получил приз телеканала "Наука"

В Москве на центральной площадке Всероссийского Фестиваля науки Nauka 0+ в Фундаментальной библиотеке МГУ состоялось награждение финалистов конкурса научных видеоработ "Снимай науку!".

В номинации "Открытие" приз жюри получила работа, представленная руководителем группы видеопроизводства Самарского университета Сергеем Служаевым "Летающая химическая лаборатория". Награду вручил заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации, академик Российской Академии наук Григорий Трубников.

"Благодаря конкурсу "Снимай Науку!" мы узнаем о той яркой научной жизни, которая происходит в российских вузах, НИИ, образовательных центрах и школах и в зарубежной академической жизни, находим новые имена и героев. Это внимание очень ценно для нас и научного сообщества" — заявил Григорий Трубников.

Напомним, что год назад специальным призом конкурса научных видеоработ "Снимай науку!" от телеканала "Наука" был отмечен ролик Самарского национального исследовательского университета имени С. П. Королева "Что делать, если пропадает сотовая связь?" как "лучшее видео о собственном научном исследовании", сообщает официальный сайт Самарского университета.