Самарский университет получил приз телеканала "Наука"

В Москве на центральной площадке Всероссийского Фестиваля науки Nauka 0+ в Фундаментальной библиотеке МГУ состоялось награждение финалистов конкурса научных видеоработ "Снимай науку!".
В номинации "Открытие" приз жюри получила работа, представленная руководителем группы видеопроизводства Самарского университета Сергеем Служаевым "Летающая химическая лаборатория". Награду вручил заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации, академик Российской Академии наук Григорий Трубников.
"Благодаря конкурсу "Снимай Науку!" мы узнаем о той яркой научной жизни, которая происходит в российских вузах, НИИ, образовательных центрах и школах и в зарубежной академической жизни, находим новые имена и героев. Это внимание очень ценно для нас и научного сообщества" — заявил Григорий Трубников.
Напомним, что год назад специальным призом конкурса научных видеоработ "Снимай науку!" от телеканала "Наука" был отмечен ролик Самарского национального исследовательского университета имени С. П. Королева "Что делать, если пропадает сотовая связь?" как "лучшее видео о собственном научном исследовании", сообщает официальный сайт Самарского университета.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.