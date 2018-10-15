"Единая Россия" выдвинула Геннадия Котельникова кандидатом на должность председателя губдумы

В понедельник, 15 октября, в Самаре прошла внеочередная конференция реготделения политической партии "Единая Россия", на которой делегаты обсудили итоги выборов 9 сентября, а также определили кандидата на должность председателя Самарской губернской думы. В работе конференции принял участие губернатор Дмитрий Азаров.

Глава региона поблагодарил членов региональной партийной организации за большую работу, которая была проведена в рамках подготовки и проведения единого дня голосования 9 сентября, а также жителей Самарской области за проявленную гражданскую активность.

Дмитрий Азаров отметил, что в целом "Единая Россия" на прошедших выборах выступила достойно, на деле подтвердила свое право на лидерство. Чрезвычайно важно, что в Самарской области была полностью выполнена задача, поставленная президентом страны Владимиром Путиным — провести выборы прозрачно, честно, легитимно.

Глава региона отметил, что избирательная кампания проходила на фоне острых дискуссий по изменению пенсионного законодательства, в жесткой конкурентной борьбе с политическими оппонентами: "И здесь наглядный пример — компания, которая проводилась в Тольятти и Сызрани. Все кандидаты находились под эмоциональным прессом общественного изменения федерального законодательства. Но если кандидаты в Сызрани вышли к людям, стали честно отвечать на вопросы, смогли реальными делами добиться поддержки, то в Тольятти этого не произошло. На мой взгляд, в Тольятти кандидаты (от ЕР — прим.ред.) по большей части стали прятаться от людей, прямых вопросов, дискуссий, обсуждений. Многие из них, к сожалению, посчитали, что партийные бренд мешает в избирательной кампании. Это заблуждение привело к тем результатам, которые мы там получили".

Дмитрий Азаров призвал партийцев проанализировать просчеты, которые были допущены в ходе кампании, чтобы избежать их в дальнейшем.

Вторым пунктом повестки дня стало выдвижение кандидата на пост председателя Самарской губернской думы от "Единой России". По регламенту в список для голосования могло быть внесено не менее двух кандидатов из числа действующих депутатов СГД.

В результате обсуждения было предложено две кандидатуры — председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Александра Живайкина и председателя комитета по образованию и науке Геннадия Котельникова. По итогам тайного голосования ректор СамГМУ Геннадий Котельников заручился поддержкой 142 делегатов из 155 присутствовавших на конференции.

Губернатор Дмитрий Азаров, подводя итоги конференции, отметил: "Я думаю, что решение, которое мы сегодня приняли, наиболее мудрое, наиболее взвешенное. Геннадий Петрович Котельников — авторитетнейший человек. Человек, хорошо известный своими добрыми делами, своими научными разработками, своими учениками и, конечно, своей гражданской позицией далеко за пределами региона. Виктор Федорович Сазонов многое сделал на своем посту, обеспечив эффективную конструктивную работу. Самарская губернская дума признавалась самой результативной с точки зрения выдвижения законопроектов, которые потом находили поддержку депутатов Государственной думы. Я уверен, что Геннадий Петрович Котельников сможет обеспечить такой же уровень конструктивной работы во благо каждого человека и всей самарской земли".

В беседе с журналистами по окончании конференции Геннадий Котельников рассказал, что не планировал баллотироваться на пост председателя СГД. "Но так ситуация сложилась, произошло тяжелое событие — ушел из жизни Виктор Федорович, — поделился Геннадий Котельников. — У меня состоялся разговор с губернатором, очень серьезный разговор. И я дал согласие. А сегодня коллеги меня поддержали".

На вопрос о планах работы в должности председателя думы, в том случае, если его изберут депутаты, Геннадий Котельников отметил, что в областном парламенте он работает уже второй срок, является заместителем председателя думы, возглавляет фракцию "Единой России", возглавляет комитет, поэтому у него есть представление о том, что и как надо делать.

"Первое и самое главное — это союз законодательной и исполнительной власти, — подчеркнул Геннадий Котельников. — И второе: депутаты должны обеспечить людям более достойную жизнь, как каждому гражданину, так и области в целом".