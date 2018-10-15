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Хоккей Спорт

ХК ЦСК ВВС на выезде обыграл "Молот-Прикамье" - 3:2

ПЕРМЬ. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 15 октября, самарский ЦСК ВВС сумел одержать волевую победу в Перми над местным "Молотом-Прикамье".

В середине первого периода эффектно сыграл форвард уральцев Кирилл Градусов. Получив шайбу, он обвел трех игроков команды и с неудобной руки точно бросил в левый угол. 1:0 — повели хозяева поля. Через пять минут гости сравняли счет. Тахир Мингачев бросил по воротам. Сутолока около ворот, в которой проворнее всех оказался Денис Лудцев. Самый юный игрок высшей хоккейной лиги 17-летний Мингачев отметился первой результативной передачей.

Как заправский форвард в дебюте второго периода сыграл во вратарской площади гостей защитник ЦСК ВВС Ринат Шафигуллин. 2:1 — повели волжане. Дважды соперникам предоставлялась возможность разыграть двух лишних. На это у хозяев поля было 37 секунд, у гостей — 20 секунд. Одна из острых атак волжан чуть было не завершилась третьей заброшенной шайбой в ворота "молотобойцев". Но за вратаря Максима Дорожко сыграла перекладина.

Прошло ровно две минуты третьего периода и хозяева поля сравняли счет. Никита Устименко получил пас, выкатился на ударную позицию, бросил в створ ворот и точнёхонько попал. 2:2.

В третьем периоде был хороший шанс у самарцев отличиться: почти полторы минуты играли впятером против троих. Должны были забивать, но… не забили. Большинство в матче, все-таки, волжане реализовали. Произошло это на 54-й минуте, когда Максим Кутявин четко сыграл на добивании.
В концовке игры тренерский штаб "Молота-Прикамье" решил пойти "ва-банк" и поменял своего вратаря на шестого полевого игрока. Довольно долго: 3 минуты и 38 секунд хозяева поля имели численное преимущество… Но, фарта пермякам не хватило, чтобы восстановить равновесие в матче.
Думается, что болельщики получили удовольствие от такой интересной игры, которая держала в напряжении до последних секунд.

Итог встречи — 3:2 в пользу ЦСК ВВС. Самарская команда прервала четырехматчевую безвыигрышную серию в чемпионате. Одержав пятую победу в ВХЛ — Кубке Шелкового пути ЦСК ВВС с 13-ю очками переместился с 24-го места на 19-е. Следующую встречу ЦСК ВВС проведет 17 октября в Нефтекамске против "Тороса", сообщает официальный сайт клуба.

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