Председатель Самарской губернской думы сможет работать на освобожденной основе

Во вторник, 16 октября, депутаты губернской думы одобрили поправки в статью 4 закона "О Самарской губернской думе". Вопрос рассматривался на комитете по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции.
Поправки были внесены губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Они касаются деятельности председателя думы. Теперь он сможет работать не только на постоянной основе, но и на постоянной основе в определенный период или без отрыва от основной деятельности. В каждом конкретном случае условия будут определяться голосованием депутатов.
"Для нашей думы это впервые, однако в других субъектах федерации подобная практика существует, - сказал председатель комитета Юрий Шевцов. - Главное - чтобы человек, работающий председателем, смог полноценно обеспечить деятельность законодательного собрания".
По итогам рассмотрения члены комитета рекомендовали принять законопроект сразу в двух чтениях.
Последние комментарии
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.
Дети из одной семьи однозначно и безусловно должны обладать правом и реальной возможностью посещать как один садик, так и одну школу. Хватить это обсуждать, это должно быть сделано с 1 сентября 2018 года.
Все просто - дать "забомбить" стену по каким- либо конкурсом, там всех и вся переписать поименно, потом найти будет проще этих рисунов - пакостников...
Наконец Самара проснулась от "рыбаковщины"