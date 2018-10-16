Председатель Самарской губернской думы сможет работать на освобожденной основе

Во вторник, 16 октября, депутаты губернской думы одобрили поправки в статью 4 закона "О Самарской губернской думе". Вопрос рассматривался на комитете по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции.

Поправки были внесены губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Они касаются деятельности председателя думы. Теперь он сможет работать не только на постоянной основе, но и на постоянной основе в определенный период или без отрыва от основной деятельности. В каждом конкретном случае условия будут определяться голосованием депутатов.

"Для нашей думы это впервые, однако в других субъектах федерации подобная практика существует, - сказал председатель комитета Юрий Шевцов. - Главное - чтобы человек, работающий председателем, смог полноценно обеспечить деятельность законодательного собрания".

По итогам рассмотрения члены комитета рекомендовали принять законопроект сразу в двух чтениях.