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Жителям Пестравского района рассказали о переходе на цифровое эфирное телевидение

ПЕСТРАВКА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В регионе продолжается информационно-разъяснительная кампания по переходу на бесплатное цифровое эфирное телевещание (ЦЭТВ), целью которой является информирование населения региона об отключении аналогового телевещания в рамках завершения ФЦП "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2018 годы" и способах подключения "цифры".

Специалисты филиала РТРС "Самарский ОРТПЦ" при поддержке департамента информационных технологий и связи Самарской области проводят выездные презентации ЦЭТВ в муниципалитетах области. Информационные мероприятия по ЦЭТВ уже прошли в городе Октябрьск, Сергиевском, Кинель-Черкасском, Большеглушицком районах.

15 октября состоялась презентация ЦЭТВ в Пестравском районе. В мероприятии участвовали глава районной администрации Александр Любаев, главы восьми сельских поселений, руководители общественных объединений, работники социальных служб, руководители муниципальных предприятий, ветераны труда, жители Пестравского района, представители региональных и муниципальных СМИ.
Открывая встречу, Александр Любаев подчеркнул: "Мы рады, что к нам в отдаленные села пришли новые технологии телевидения. Сегодня 18 тыс. населения Пестравского района, проживающих в 27 населенных пунктах, могут смотреть бесплатно 10 каналов, а затем еще 10 каналов российского телевидения в прекрасном качестве изображения и звука".

На презентации специалисты филиала РТРС "Самарский ОРТПЦ" рассказали участникам встречи о готовности Самарской области к переходу на цифровое эфирное телерадиовещание, о преимуществах цифрового телевидения перед аналоговым, о необходимом оборудовании для просмотра программ цифрового эфирного телевидения и способах его подключения, о предстоящем с начала 2019 года отключении аналоговых телепрограмм, транслируемых в составе цифровых мультиплексов, ответили на вопросы и раздали информационные материалы.

"Чтобы принять цифровой эфирный сигнал, телевизор должен поддерживать стандарт вещания DVB-T2. Большинство современных телевизоров, выпущенных после 2012 года, обладают этими характеристиками. Для приема "цифры" на старый, аналоговый телевизор необходимо приобрести цифровую приставку стандарта DVB-T2. К телевизору (приставке) при помощи антенного кабеля (рекомендуем марку кабеля SAT-703) должна быть подключена коллективная или индивидуальная наружная антенна дециметрового (ДМВ) диапазона (рекомендуем антенну марки Дельта-111), направленная на ближайшую передающую радиотелевизионную станцию", — рассказала начальник отдела по связям с общественностью и СМИ филиала РТРС "Самарский ОРТПЦ" Ирина Костылова.
В завершении презентации специалисты РТРС вручили комплекты оборудования для просмотра цифрового эфирного телевидения и сувениры с логотипом РТРС ветеранам труда, активным общественницам, заслуженным и почетным гражданам Пестравского района Бежановой Антонине , Шендаковой Раисе, Агаджановой Зинаиде.

Вопросы о цифровом эфирном вещании можно задать по бесплатному круглосуточному номеру федеральной "горячей линии" РТРС: 8-800-220-20-02. Операторы "горячей линии" проконсультируют, помогут правильно выбрать и подключить приемное оборудование. Подробную информацию о "цифре" можно найти на официальном сайте ртрс.рф, а также на сайте смотрицифру.рф. Телезрители области могут направлять свои вопросы и по электронной почте на адрес центра консультационной поддержки (ЦКП) в Самаре ckp-samara@rtrn.ru.

 

Областную цифровую телевизионную сеть РТРС составляют 135 объектов вещания (РТС), построенных на территории Самарской области в рамках ФЦП "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009–2018 годы". Пакет цифровых телеканалов первого мультиплекса — 10 общероссийских обязательных общедоступных телеканалов: "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", "НТВ", "Петербург-5 канал", "Россия К", "Россия 24", "Карусель", "Общественное телевидение России", "ТВ Центр" — транслируется по всей Самарской области с региональными программами (врезками) на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24". Пакет цифровых каналов второго мультиплекса — "СТС", "ТНТ", "РЕН-ТВ", "ТВ-3", "Домашний", "СПАС", "Пятница", "Звезда", "Мир" и "Муз-ТВ" — к концу текущего года также будет доступен по всей области.

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