В губдуме обсудили уровень зарплат и качество медосмотров педагогических работников

Во вторник, 16 октября, на заседании комитета по образованию и науке в Самарской губернской думе обсудили уровень оплаты труда педагогов и финансирование проведения обязательных периодических медосмотров работников образовательных организаций.

Замминистра здравоохранения Самарской области Татьяна Сочинская доложила, что объем средств на финансовое обеспечение медосмотров в 2018 году составил 129,4 млн рублей, а на 2019 год в областном бюджете на эти цели предусмотрено 124,3 млн рублей. В текущем году эти деньги были направлены в региональный Минобрнауки, по результатам торгов 544 образовательных организации заключили договоры на проведение медосмотров: 60% с государственными медучреждениями и 40% — с частными. На вопрос главы комитета по образованию и науке Геннадия Котельникова, почему бюджетные деньги уходят частникам, замминистра образования и науки Самарской области Михаил Татаринцев ответил, что на торгах частные организации предлагают более низкую цену на свои услуги, а также организуют выездные бригады для обследования сотрудников. Татьяна Сочинская заметила, что частные организации обычно не предоставляют паспорт здоровья работников и не информируют медучреждения о выявленных у педагогов заболеваниях. Татаринцев пояснил, что итоги и выводы пока делать рано, медосмотры в педагогических организациях будут продолжаться до конца года, тогда и можно будет оценить качество работы медиков. Из промежуточных итогов — в результате проведения торгов Минобрнаки удалось сэкономить на стоимости медосмотров 40 млн рублей, эти деньги вернутся в бюджетную комиссию.

Члены комитета решили перенести обсуждение вопроса финансирования медосмотров на декабрь и рассмотреть другие способы доведения денег до государственных медорганизаций в 2019 году, например, через субсидии Минздраву на эти цели.

С января 2018 года Минобрнауки региона приняло четыре нормативных акта, направленных на повышение зарплаты отдельным категориям педагогических работников. В течение года зарплату поднимали трижды, и сегодня она составляет: в учреждениях общего образования — 28005 рублей, в дошкольных образовательных организациях — 28056 рублей, в учреждениях среднего профессионального образования — 30792 рубля, в учреждениях дополнительного образования — 30224 рубля. Все плановые все показатели практически выполнены, в резерве до конца года предусмотрено 144 млн рублей. Министерство ежемесячно мониторит ситуацию и при необходимости принимает меры.

Руки присутствующих уже потянулись проголосовать "за" этот вопрос, но вмешалась председатель областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Антонина Гудкова: "Все как бы хорошо, но все плохо! Вы три раза повышали зарплату без бюджетных средств, за счет стимулирующего фонда. У нас растет количество учащихся и снижается количество учителей. Что можно из резерва "подправить", если у нас средняя нагрузка педагога — под две ставки? Мы докладываем о выполнении указа, с учетом того, что идет дикая перегрузка. Не хватает учителей-предметников, педагоги начальной школы вынуждены вести по два класса! Если бы у нас было нормальное количество работающих учителей, не было бы и сэкономленных 40 миллионов на проведение медосмотров".

Информацию Минобрнауки члены комитета приняли к сведению. Говорили о том, что существующие ставки педагогических работников ниже минимальной оплаты труда, обсуждали возможность разработки новой системы базовых ставок, над которой уже несколько лет размышляет региональное Минтруда.

Выход из положения предложил председатель городской думы Самары Алексей Дегтев. "Необходимо увеличить норматив финансирования на одного ученика, он сформирован по остаточному принципу: количество средств, которые были в бюджете на тот момент, поделили на количество детей в Самарской области по возрастам, — сказал он. — Увеличив этот норматив, можно повышать заработную плату адресно, по трудозатратам на каждого ученика, а не за счет увеличения объема работы. А также можно увеличить прочие расходы, в том числе на прохождение медосмотров".