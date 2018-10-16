Объявлен конкурс на разработку символа Дня Единства в губернии

В Россия, 4 ноября, отмечает День народного единства в России. Газета "Комсомольская правда — Самара" при поддержке правительства Самарской области объявляет конкурс на разработку символа Дня Единства в губернии.

Конкурс проводится с целью популяризации и привлечения внимания к празднику День народного единства, патриотического воспитания молодежи, создания местного символа Единства и дружбы народов, населяющих область. Участником конкурса может быть человек, достигший 18 лет, проживающий на территории Самарской области. Информация о конкурсе и Положение размещается на сайте kp.ru и в социальных сетях организаторов.

Для участия в конкурсе необходимо с 15 октября 2018 года загрузить в специальную форму на сайте kp.ru логотип — графическое изображение символа Единства народов Самарской области в форматах JPG и CDR и письменным обоснованием выбора визуализации, цветов, скрытых смыслов. С 15 октября по 2 ноября 2018 года за все загруженные работы будут голосовать читатели сайта. Победителем становится участник, за работу которого к 2 ноября 2018 года будет отдано наибольшее количество голосов посетителей сайта.

Призерами конкурса становятся два участника, работы которых стали вторыми и третьими в рейтинге участников по количеству голосов. Призеры конкурса получают поощрительные призы — графические планшеты. Победитель конкурса получает главный приз — планшет IPAD.

Подведение итогов и опубликование результатов конкурса — не позднее 2 ноября 2018 года на сайте kp.ru.