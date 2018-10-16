Объявлен конкурс на разработку символа Дня Единства в губернии

В Россия, 4 ноября, отмечает День народного единства в России. Газета "Комсомольская правда — Самара" при поддержке правительства Самарской области объявляет конкурс на разработку символа Дня Единства в губернии.
Конкурс проводится с целью популяризации и привлечения внимания к празднику День народного единства, патриотического воспитания молодежи, создания местного символа Единства и дружбы народов, населяющих область. Участником конкурса может быть человек, достигший 18 лет, проживающий на территории Самарской области. Информация о конкурсе и Положение размещается на сайте kp.ru и в социальных сетях организаторов.
Для участия в конкурсе необходимо с 15 октября 2018 года загрузить в специальную форму на сайте kp.ru логотип — графическое изображение символа Единства народов Самарской области в форматах JPG и CDR и письменным обоснованием выбора визуализации, цветов, скрытых смыслов. С 15 октября по 2 ноября 2018 года за все загруженные работы будут голосовать читатели сайта. Победителем становится участник, за работу которого к 2 ноября 2018 года будет отдано наибольшее количество голосов посетителей сайта.
Призерами конкурса становятся два участника, работы которых стали вторыми и третьими в рейтинге участников по количеству голосов. Призеры конкурса получают поощрительные призы — графические планшеты. Победитель конкурса получает главный приз — планшет IPAD.
Подведение итогов и опубликование результатов конкурса — не позднее 2 ноября 2018 года на сайте kp.ru.
Последние комментарии
Отличная идея. При корректной работе сего приложения можно будет не только исправить недочёты в городе, но и повысить уровень культуры участников, а так же поддержать организаторов культурных мероприятий.
Это все замечательно, но каким образом запрет на продажу, который вытесняет пьющих из цивилизованного поля, способствует выработке привычки к ответственному потреблению?
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Коржиков и Апшев против коррупции)) - это директор и учредители фирмы с мигрантами ООО "Феникс-А". http://volga.news/article/409543.html
отправьте ТВИТ Меркушкину—пусть знает КАК на самом деле в глубинках ветераны живут и НУЖНА ЛИ ИМ Арка Победы на Аллее ?