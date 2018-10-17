16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Анастасия Павлюченкова и Вера Звонарева завершили выступления на Кубке Кремля в парном разряде Дарья Касаткина успешно стартовала на Кубке Кремля Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира "ВТБ Кубок Кремля" Анастасия Павлюченкова не попала в полуфинал турнира WTA Вера Богуш: "Ни за границу, ни на пенсию не собираюсь"

Олимпийские Спорт

Анастасия Павлюченкова и Вера Звонарева завершили выступления на Кубке Кремля в парном разряде

МОСКВА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 43
Версия для печати

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова и Вера Звонарева потерпели поражение в первом раунде ВТБ Кубка Кремля в парном разряде от Александры Пановой (Россия) и Лауры Зигемунд (Германия) со счетом 6:4, 6:7 (6:8), [8:10], пишет championat.com.

Продолжительность матча составила 1 час 59 минут. Павлюченкова и Звонарева дважды подали навылет, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 5 из 6 брейк-пойнтов. Их соперницы выполнили 1 эйс, 4 раза ошиблись на подаче и сделали 4 брейка.

За выход в полуфинал Панова и Зигемунд поспорят с российским дуэтом Ольга Дорошина/Полина Монова.

Гид потребителя

Последние комментарии

Pэн Иванов 16 декабря 2017 08:58 В Тольятти состоятся VII всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Дружбы"

Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия

Franki Tignes 12 декабря 2017 05:19 В Самаре будет построен крытый каток для конькобежного спорта

И где это всё?????!!?????

Антон Овчинников 04 декабря 2014 08:09 В губернии появилась областная Федерация керлинга

детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны

Michael Fedorov 15 октября 2014 09:41 Самарский ходок Юрий Андронов попался на допинге

Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!

Иванов Александр 21 мая 2014 18:09 Анастасия Павлюченкова покидает турнир в Штутгарте

И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.

Фото на сайте

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

Гандбольная "Лада" обыграла французский "Исси" — 25:24

Гандбольная "Лада" обыграла французский "Исси" — 25:24

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4