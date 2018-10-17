Анастасия Павлюченкова и Вера Звонарева завершили выступления на Кубке Кремля в парном разряде

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова и Вера Звонарева потерпели поражение в первом раунде ВТБ Кубка Кремля в парном разряде от Александры Пановой (Россия) и Лауры Зигемунд (Германия) со счетом 6:4, 6:7 (6:8), [8:10], пишет championat.com.

Продолжительность матча составила 1 час 59 минут. Павлюченкова и Звонарева дважды подали навылет, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 5 из 6 брейк-пойнтов. Их соперницы выполнили 1 эйс, 4 раза ошиблись на подаче и сделали 4 брейка.

За выход в полуфинал Панова и Зигемунд поспорят с российским дуэтом Ольга Дорошина/Полина Монова.