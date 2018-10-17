Инспекторы рыбохраны изъяли около 450 кг осетровых

В минувшие выходные, в ночь с 13 на 14 октября, в Самарской области было изъято около 450 кг браконьерски добытой рыбы осетровых пород, сообщает Средневолжское территориальное управление Росрыболовства.
По данным ведомства, нарушения правил рыболовства были допущены работниками одного из рыбодобывающих предприятий региона.
Мероприятия проводились оперативной группой рыбоохраны совместно с сотрудниками Самарского ЛОП СУВДТ МВД РФ при силовой поддержке ОМОН Росгвардии.
По итогам было возбуждено три дела об административном правонарушении, а также проводится процессуальная проверка на предмет возбуждения уголовного дела по факту браконьерства.
По данным источника Волга Ньюс, рыба была изъята в одном из домов с. Зольное, где находилась в морозильных камерах.
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В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.