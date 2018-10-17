Инспекторы рыбохраны изъяли около 450 кг осетровых

В минувшие выходные, в ночь с 13 на 14 октября, в Самарской области было изъято около 450 кг браконьерски добытой рыбы осетровых пород, сообщает Средневолжское территориальное управление Росрыболовства.

По данным ведомства, нарушения правил рыболовства были допущены работниками одного из рыбодобывающих предприятий региона.

Мероприятия проводились оперативной группой рыбоохраны совместно с сотрудниками Самарского ЛОП СУВДТ МВД РФ при силовой поддержке ОМОН Росгвардии.

По итогам было возбуждено три дела об административном правонарушении, а также проводится процессуальная проверка на предмет возбуждения уголовного дела по факту браконьерства.

По данным источника Волга Ньюс, рыба была изъята в одном из домов с. Зольное, где находилась в морозильных камерах.