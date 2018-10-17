Экс-руководителю СОФЖИ Реналю Мязитову предъявили второе обвинение — в мошенничестве

Как сообщает в Twitter депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, бывшему исполнительному директору СОФЖИ Реналю Мязитову "час назад" предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области Сергей Гольдштейн, сославшись на ст. 161 УПК РФ, комментировать эту информацию отказался.

Напомним, 15 октября уже сообщалось о предъявлении Реналю Мязитову обвинения по факту злоупотребления полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Об этом также писал Александр Хинштейн, а в пресс-службе регионального ГУ МВД ситуацию не комментировали.

Тогда Хинштейн отмечал, что "общий ущерб по делу — свыше 339 млн руб." и добавлял, что "с Мязитова взята подписка о невыезде".

О возбуждении уголовного одела в отношении Реналя Мязитова стало известно 13 сентября 2018 года. Факт возбуждения дела подтверждали в пресс-службе регионального ГУ МВД, однако подробностей не раскрывали.

Как сообщалось в опубликованном Александром Хинштейном документе, причиной возбуждения дела стал договор, заключенный 28 сентября 2015 г. Мязитовым от лица СОФЖИ с ООО "ТОП-Строй". По этому договору фонд приобрел у компании земельный участок в Самаре площадью 25,92 тыс. кв. м с 15 нежилыми строениями на нем, находящийся в районе улиц Кутякова и Максима Горького (часть территории бывшего ОАО "Самарский завод клапанов").

Недвижимость была куплена, по версии следствия, по завышенной стоимости — за 200 млн руб., в том числе 150 млн руб. — цена земельного участка. Рыночная стоимость объекта уже после сделки была оценена в 89,15 млн рублей.

Ущерб оценивался в сумму "не менее" 60,8 млн рублей. В понедельник Александр Хинштейн говорил уже о сумме ущерба в 339 млн руб. и пояснял, что в "деле Мязитова" появилось еще два эпизода: оплата сноса военного городка, чей демонтаж был произведен и оплачен годом ранее (59,2); вывод 62 га земли в Тольятти (219,5)".

Реналь Мязитов занимал должность исполнительного директора СОФЖИ с 2013 до 2017 года.