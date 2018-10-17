Экс-руководителю СОФЖИ Реналю Мязитову предъявили второе обвинение — в мошенничестве

Как сообщает в Twitter депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, бывшему исполнительному директору СОФЖИ Реналю Мязитову "час назад" предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области Сергей Гольдштейн, сославшись на ст. 161 УПК РФ, комментировать эту информацию отказался.
Напомним, 15 октября уже сообщалось о предъявлении Реналю Мязитову обвинения по факту злоупотребления полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Об этом также писал Александр Хинштейн, а в пресс-службе регионального ГУ МВД ситуацию не комментировали.
Тогда Хинштейн отмечал, что "общий ущерб по делу — свыше 339 млн руб." и добавлял, что "с Мязитова взята подписка о невыезде".
О возбуждении уголовного одела в отношении Реналя Мязитова стало известно 13 сентября 2018 года. Факт возбуждения дела подтверждали в пресс-службе регионального ГУ МВД, однако подробностей не раскрывали.
Как сообщалось в опубликованном Александром Хинштейном документе, причиной возбуждения дела стал договор, заключенный 28 сентября 2015 г. Мязитовым от лица СОФЖИ с ООО "ТОП-Строй". По этому договору фонд приобрел у компании земельный участок в Самаре площадью 25,92 тыс. кв. м с 15 нежилыми строениями на нем, находящийся в районе улиц Кутякова и Максима Горького (часть территории бывшего ОАО "Самарский завод клапанов").
Недвижимость была куплена, по версии следствия, по завышенной стоимости — за 200 млн руб., в том числе 150 млн руб. — цена земельного участка. Рыночная стоимость объекта уже после сделки была оценена в 89,15 млн рублей.
Ущерб оценивался в сумму "не менее" 60,8 млн рублей. В понедельник Александр Хинштейн говорил уже о сумме ущерба в 339 млн руб. и пояснял, что в "деле Мязитова" появилось еще два эпизода: оплата сноса военного городка, чей демонтаж был произведен и оплачен годом ранее (59,2); вывод 62 га земли в Тольятти (219,5)".
Реналь Мязитов занимал должность исполнительного директора СОФЖИ с 2013 до 2017 года.
Последние комментарии
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .