Экс-главе СОФЖИ Реналю Мязитову предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями

Бывшему исполнительному директору СОФЖИ Реналю Мязитову предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ) в рамках ранее возбужденного ГУ МВД России по Самарской области уголовного дела. Об этом в своем твиттере сообщает депутат Госдумы РФ от региона Александр Хинтшейн. Подтвердить эту информацию в региональном ГУ МВД не удалось: в пресс-службе ведомства сообщили, что, в соответствии со ст. 161 УПК РФ, не комментируют это дело.

"Общий ущерб по делу - свыше 339 млн руб. С Мязитова взята подписка о невыезде. От показаний он отказывается", - добавляет Хинштейн.

Напомним, о возбуждении уголовного одела в отношении Реналя Мязитова стало известно 13 сентября 2018 года. Факт возбуждения дела подтверждали в пресс-службе регионального ГУ МВД, однако подробностей не раскрывали.

Как сообщалось в опубликованном Александром Хинштейном документе, причиной возбуждения дела стал договор, заключенный 28 сентября 2015 г. Реналем Мязитовым от лица СОФЖИ с ООО "ТОП-Строй". По этому договору фонд приобрел у компании земельный участок площадью 25,92 тыс. кв. м, находящийся в Самаре, в районе улиц Кутякова и Максима Горького, с 15 нежилыми строениями на нем. Отметим, это часть территории бывшего ОАО "Самарский завод клапанов".

Указанные объекты недвижимости были приобретены за 200 млн руб., при этом стоимость земельного участка составила 150 млн рублей. "Оценка стоимости вышеуказанного земельного участка на момент заключения договора не проводилась", - уточняется в постановлении о возбуждении дела. В итоге рыночная стоимость этой территории была оценена в 89,15 млн рублей.

Ущерб, как сообщалось тогда, оценивался в сумму "не менее" 60,8 млн рублей. Теперь же Александр Хинштейн говорит о сумме ущерба в 339 млн руб. и поясняет, что "дело Мязитова" собрано из трех: покупка по завышенной цене участка бывшего завода клапанов (60,8 млн); оплата сноса военного городка, чей демонтаж был произведен и оплачен годом ранее (59,2); вывод 62 га земли в Тольятти (219,5). Все они возбуждены по итогам ревизий".

Реналь Мязитов занимал должность исполнительного директора СОФЖИ с 2013 до 2017 года.

Как сообщалось ранее, территорию завода клапанов СОФЖИ приобрел на средства банковского займа.

ООО "ТОП-Строй", по данным ИАС Seldon Basis, принадлежит Ольге Поляковой. Компания специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий.

ОАО "Самарский завод клапанов", по сведениям ИАС Seldon Basis, было ликвидировано в марте 2018 года. До того предприятие с 2014 г. находилось в банкротстве.