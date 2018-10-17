Появилось видео задержания сотрудника Росрыболовства

В распоряжении портала "Волга Ньюс" оказалось видео задержания сотрудника Средневолжского территориального управления Росрыболовства Сергея Козлова.

Напомним, ранее в региональном управлении ФСБ сообщили, что 35-летнего консультанта отдела охраны и воспроизводства водных биологических ресурсов подозревают в вымогательстве взятки.

По предварительным данным правоохранителей, мужчина пытался незаконно получить 200 тыс. руб. от исполнительного директора компании, которая занимается воспроизводством осетровых для пополнения природной популяции.

Предположительно, Козлов требовал деньги за обещание не чинить препятствия при исполнении контракта, который компания заключила на зарыбление Волги.

Материалы переданы в СУ СК РФ по Самарской области, ведется проверка.