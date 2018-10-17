Первый замминистра сельского хозяйства Роман Некрасов покинул свой пост

Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Роман Некрасов покидает свой пост. Об этом он сообщил в своем аккаунте в твиттере.

"Сегодня был мой последний рабочий день в Минсельхозе СО! Без 2 месяцев 8 лет!" — сообщил Некрасов во вторник, 16 октября 2018 года.

Также он поблагодарил всех, "кто был рядом" и пожелал здоровья, удачи и успехов всем коллегам и "лично" новому главе регионального минсельхоза Николаю Абашину.

"Сельское хозяйство не бросаю!", — заметил Роман Некрасов, а также пояснил, что с 17 октября уже приступает к работе на новом месте.

"За восемь лет работы в министерстве скопилось определенная усталость. Я буду работать на земле. Новая должность: заместитель генерального директора компании Био-тон по производству и развитию технологий. Переговоры о моем переходе на эту работу велись с весны текущего года", — рассказал он корреспонденту Волга Ньюс .

В пресс-службе правительства области подтвердили информацию об уходе Романа Некрасова. Кто займет его место, пока не уточняется.

Напомним, в конце сентября сменился руководитель министерства сельского хозяйства и продовольствия региона — на эту должность был назначен экс-глава Кинельского района Николай Абашин.

Роман Некрасов до прихода в министерство сельского хозяйства работал руководителем управления развития межотраслевых комплексов в региональном минэкономразвития.

В 2016 г. Роман Некрасов становился фигурантом уголовного дела, возбужденного региональным СУ СКР по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Как полагало следствие, 5 августа 2014 г. Некрасов утвердил уточненный план финансово-хозяйственной деятельности ГБУ "НИИ садоводства и лекарственных растений "Жигулевские сады", согласно которому доходы от реализации имущества, принадлежащего Самарской области и находившегося в оперативном управлении ГБУ, были направлены на текущие расходы учреждения.

Тогда сообщалось, что речь идет о двух нежилых зданиях, линии электропередач и трансформаторных подстанциях, расположенных на 18-м км Московского шоссе в Самаре. Ущерб бюджету региона оценивался в сумму около 7 млн рублей.

Дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.