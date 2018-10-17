Первый замминистра сельского хозяйства Роман Некрасов покинул свой пост

Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Роман Некрасов покидает свой пост. Об этом он сообщил в своем аккаунте в твиттере.
"Сегодня был мой последний рабочий день в Минсельхозе СО! Без 2 месяцев 8 лет!" — сообщил Некрасов во вторник, 16 октября 2018 года.
Также он поблагодарил всех, "кто был рядом" и пожелал здоровья, удачи и успехов всем коллегам и "лично" новому главе регионального минсельхоза Николаю Абашину.
"Сельское хозяйство не бросаю!", — заметил Роман Некрасов, а также пояснил, что с 17 октября уже приступает к работе на новом месте.
"За восемь лет работы в министерстве скопилось определенная усталость. Я буду работать на земле. Новая должность: заместитель генерального директора компании Био-тон по производству и развитию технологий. Переговоры о моем переходе на эту работу велись с весны текущего года", — рассказал он корреспонденту Волга Ньюс .
В пресс-службе правительства области подтвердили информацию об уходе Романа Некрасова. Кто займет его место, пока не уточняется.
Напомним, в конце сентября сменился руководитель министерства сельского хозяйства и продовольствия региона — на эту должность был назначен экс-глава Кинельского района Николай Абашин.
Роман Некрасов до прихода в министерство сельского хозяйства работал руководителем управления развития межотраслевых комплексов в региональном минэкономразвития.
В 2016 г. Роман Некрасов становился фигурантом уголовного дела, возбужденного региональным СУ СКР по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Как полагало следствие, 5 августа 2014 г. Некрасов утвердил уточненный план финансово-хозяйственной деятельности ГБУ "НИИ садоводства и лекарственных растений "Жигулевские сады", согласно которому доходы от реализации имущества, принадлежащего Самарской области и находившегося в оперативном управлении ГБУ, были направлены на текущие расходы учреждения.
Тогда сообщалось, что речь идет о двух нежилых зданиях, линии электропередач и трансформаторных подстанциях, расположенных на 18-м км Московского шоссе в Самаре. Ущерб бюджету региона оценивался в сумму около 7 млн рублей.
Дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.
Последние комментарии
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.
Главное коллектив подобрать новый.