Октябрьский районный суд Самары арестовал Реналя Мязитова на два месяца

Октябрьский районный суд Самары арестовал бывшего исполнительного директора СОФЖИ Реналя Мязитова на два месяца. Об этом в среду, 17 октября, в своем аккаунте в Twitter сообщил депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн.

"Октябрьский райсуд по ходатайству следствия и прокуратуры арестовал на два месяца экс-директора СОФЖИ и Управления капстроительства СО Р.Мязитова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Справедливость есть! Как и свободные пока места на нарах", — написал парламентарий.

Напомним, о возбуждении уголовного одела в отношении Реналя Мязитова стало известно 13 сентября 2018 года. Факт возбуждения дела подтверждали в пресс-службе регионального ГУ МВД, однако подробностей не раскрывали.

15 октября ему предъявили обвинения по факту злоупотребления полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ), а 17 октября — в мошенничестве в особо крупном размере по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ).