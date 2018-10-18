Октябрьский районный суд Самары арестовал Реналя Мязитова на два месяца

Октябрьский районный суд Самары арестовал бывшего исполнительного директора СОФЖИ Реналя Мязитова на два месяца. Об этом в среду, 17 октября, в своем аккаунте в Twitter сообщил депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн.
"Октябрьский райсуд по ходатайству следствия и прокуратуры арестовал на два месяца экс-директора СОФЖИ и Управления капстроительства СО Р.Мязитова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Справедливость есть! Как и свободные пока места на нарах", — написал парламентарий.
Напомним, о возбуждении уголовного одела в отношении Реналя Мязитова стало известно 13 сентября 2018 года. Факт возбуждения дела подтверждали в пресс-службе регионального ГУ МВД, однако подробностей не раскрывали.
15 октября ему предъявили обвинения по факту злоупотребления полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ), а 17 октября — в мошенничестве в особо крупном размере по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.