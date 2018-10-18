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Суды Происшествия

Октябрьский районный суд Самары арестовал Реналя Мязитова на два месяца

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Октябрьский районный суд Самары арестовал бывшего исполнительного директора СОФЖИ Реналя Мязитова на два месяца. Об этом в среду, 17 октября, в своем аккаунте в Twitter сообщил депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн.

"Октябрьский райсуд по ходатайству следствия и прокуратуры арестовал на два месяца экс-директора СОФЖИ и Управления капстроительства СО Р.Мязитова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Справедливость есть! Как и свободные пока места на нарах", — написал парламентарий.

Напомним, о возбуждении уголовного одела в отношении Реналя Мязитова стало известно 13 сентября 2018 года. Факт возбуждения дела подтверждали в пресс-службе регионального ГУ МВД, однако подробностей не раскрывали.

15 октября ему предъявили обвинения по факту злоупотребления полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ), а 17 октября — в мошенничестве в особо крупном размере по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

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