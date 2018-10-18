Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина встретятся на корте Кубка Кремля в четвертьфинале

Теннисистки Самарской области - Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина - продолжают выступление на Кубке Кремля.

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова во втором круге в двух сетах обыграла представительницу Греции Валентини Грамматикопулу (LL) со счетом 7:5, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты, пишет championat.com.

Павлюченкова дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 7 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 двойные ошибки и 3 брейка.

Тольяттинка Дарья Касаткина нанесла поражение француженке Ализе Корне в матче второго круга ВТБ Кубка Кремля. Касаткина одержала волевую победу в трех сетах, матч завершился со счётом 3:6, 7:5, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 24 минуты. 14-я ракетка мира Касаткина ни разу не подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 9 брейк-пойнтов из 21. Ее соперница, занимающая 43-е место в рейтинге WTA, сделала 2 эйса, допустила 4 двойные ошибки и сделала 8 брейков.

В четвертьфинале Кубка Кремля Касаткина сыграет с Анастасией Павлюченковой.