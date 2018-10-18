Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина встретятся на корте Кубка Кремля в четвертьфинале

Теннисистки Самарской области - Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина - продолжают выступление на Кубке Кремля.
Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова во втором круге в двух сетах обыграла представительницу Греции Валентини Грамматикопулу (LL) со счетом 7:5, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты, пишет championat.com.
Павлюченкова дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 7 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 двойные ошибки и 3 брейка.
Тольяттинка Дарья Касаткина нанесла поражение француженке Ализе Корне в матче второго круга ВТБ Кубка Кремля. Касаткина одержала волевую победу в трех сетах, матч завершился со счётом 3:6, 7:5, 6:4.
Продолжительность матча составила 2 часа 24 минуты. 14-я ракетка мира Касаткина ни разу не подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 9 брейк-пойнтов из 21. Ее соперница, занимающая 43-е место в рейтинге WTA, сделала 2 эйса, допустила 4 двойные ошибки и сделала 8 брейков.
В четвертьфинале Кубка Кремля Касаткина сыграет с Анастасией Павлюченковой.
Последние комментарии
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.