Министром промышленности Самарской области стал Михаил Жданов

Михаил Жданов с 18 октября назначен министром промышленности и торговли Самарской области. С 2013 г. он занимал пост замминистра промышленности.

С июня 2018 г. врио министра промышленности был Николай Брусникин, начинавший карьеру на АвтоВАЗе, но последние два года работавший в Севастополе.

О том, что Николай Брусникин покидает свой пост, стало известно 16 октября. Причины его ухода не уточняются. Однако, как стало известно, с 18 октября Брусникин назначен советником губернатора Самарской области.

Михаил Жданов родом из Омска, выпускник Омского государственного университета (экономический факультет). В 2001–2006 гг. он работал в комитете финансов и контроля администрации Омской области (с 2004 г. комитет был переименован в министерство финансов) на различных должностях — от помощника до и. о. министра.

С 2006 г. Михаил Жданов трудился в центральном аппарате Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), а в феврале 2013 г. перешел на работу в минпром Самарской области — на должность первого заместителя министра.