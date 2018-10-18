Министром промышленности Самарской области стал Михаил Жданов

Михаил Жданов с 18 октября назначен министром промышленности и торговли Самарской области. С 2013 г. он занимал пост замминистра промышленности.
С июня 2018 г. врио министра промышленности был Николай Брусникин, начинавший карьеру на АвтоВАЗе, но последние два года работавший в Севастополе.
О том, что Николай Брусникин покидает свой пост, стало известно 16 октября. Причины его ухода не уточняются. Однако, как стало известно, с 18 октября Брусникин назначен советником губернатора Самарской области.
Михаил Жданов родом из Омска, выпускник Омского государственного университета (экономический факультет). В 2001–2006 гг. он работал в комитете финансов и контроля администрации Омской области (с 2004 г. комитет был переименован в министерство финансов) на различных должностях — от помощника до и. о. министра.
С 2006 г. Михаил Жданов трудился в центральном аппарате Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), а в феврале 2013 г. перешел на работу в минпром Самарской области — на должность первого заместителя министра.
Последние комментарии
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.
Главное коллектив подобрать новый.