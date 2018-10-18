Тольяттинская каратистка Анна Чернышева завоевала "серебро" юношеской Олимпиады

В Буэнос-Айресе на III летних юношеских Олимпийских играх в соревнованиях по каратэ серебряную медаль завоевала тольяттинская спортсменка Анна Чернышева.

В соревнованиях принимают участие около 4 тыс. спортсменов 15-18 лет из 206 стран.

Анна Чернышева в ходе соревнований в весовой категории до 59 кг одержала победу над спортсменками из Франции (8:0), Великобритании (4:0) и Ирана (8:0). В полуфинале тольяттинка была сильнее представительницы Сербии Иваны Перович.

В финальном поединке Чернышева уступила японке Кокоро Сакадзи, став серебряным призером Игр.