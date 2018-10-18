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Олимпийские Спорт

Тольяттинская каратистка Анна Чернышева завоевала "серебро" юношеской Олимпиады

БУЭНОС-АЙРЕС. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Буэнос-Айресе на III летних юношеских Олимпийских играх в соревнованиях по каратэ серебряную медаль завоевала тольяттинская спортсменка Анна Чернышева.

Фото: http://sport.mstm.samregion.ru

В соревнованиях принимают участие около 4 тыс. спортсменов 15-18 лет из 206 стран. 

Анна Чернышева в ходе соревнований в весовой категории до 59 кг одержала победу над спортсменками из Франции (8:0), Великобритании (4:0) и Ирана (8:0). В полуфинале тольяттинка была сильнее представительницы Сербии Иваны Перович.

В финальном поединке Чернышева уступила японке Кокоро Сакадзи, став серебряным призером Игр.

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Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия

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