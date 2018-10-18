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Депутаты гордумы Тольятти определились со спикером

ТОЛЬЯТТИ. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 18 октября, депутаты гордумы Тольятти нового созыва наконец смогли определиться со спикером и его заместителями.

Напомним, первое заседание гордумы началось еще 5 октября. Но из-за того, что на нем не смогли избрать председателя парламента (кандидаты не набирали необходимого числа голосов), оно дважды переносилось.

На пост спикера все это время претендовали Николай Остудин, которого выдвинула фракция "Единой России" (13 мандатов в новом созыве), и Юрий Сачков от КПРФ (17 мандатов).

18 октября Юрий Сачков взял самоотвод. В итоге председателем был избран Николай Остудин — он получил 27 голосов, 8 бюллетеней было признано недействительными.

Сачков же единогласно был избран первым заместителем председателя думы.

Также прошло голосование по кандидатурам четверых заместителей спикера. Ими стали Евгений Архангельский (ЛДПР), Алексей Сазонов ("Справедливая Россия"), Виктор Казачков ("Единая Россия") и Ольга Сотникова (КПРФ).

"Фактически можно говорить о создании в тольяттинской городской думе большой коалиции, — комментирует политолог Дмитрий Орлов. — Это результат государственного подхода — восторжествовала логика ответственности и понимания необходимости объединения для развития Тольятти и у "Единой России", и у КПРФ, и у других оппозиционных партий. Я думаю, что принятие решений в тольяттинской думе будет теперь, конечно, не бесконфликтным, но происходить будет вполне адекватно и конструктивно. Понимание необходимости совместного решения социально-экономических проблем города оказалось важнее личных амбиций и так будет впредь".

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