Гордума Тольятти вновь не смогла избрать спикера

В среду, 10 октября, городская дума Тольятти нового, VII созыва, вновь не смогла избрать спикера, сообщает корреспондент Волга Ньюс, присутствовавший на заседании.
Напомним, первое заседание гордумы прошло 5 октября. Но из-за того, что на нем не смогли избрать председателя парламента (кандидаты не набрали необходимого числа голосов), оно было перенесено на 10 октября.
В этот раз обсуждались те же кандидатуры в спикеры — Николай Остудин, которого выдвинула фракция "Единой России" (13 мандатов) и Юрий Сачков от КПРФ (17 мандатов).
Но на голосование вопрос так и не был вынесен. Сначала новой датой затянувшегося первого заседания гордумы было названо 17 октября, а затем согласительная комиссия решила назначить его на 18 октября.
К этому времени депутаты ждут решения прокуратуры по правомерности заседания думы предыдущего созыва, прошедшего 1 октября, на котором был изменен регламент ее работы.
Последние комментарии
Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули
Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...
Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.
Вывод:Пока бегаешь по комиссиям,деревья будут падать на людей, а Леонид Дюгаев всегда найдёт отмазку. На деревья, господа из управления, на деревья! По вас лесоразработки горькими слезами плачут!
почему в документе не было строки убрать совсем? ни к чему там ЭТО!!!!!!