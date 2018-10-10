Гордума Тольятти вновь не смогла избрать спикера

В среду, 10 октября, городская дума Тольятти нового, VII созыва, вновь не смогла избрать спикера, сообщает корреспондент Волга Ньюс, присутствовавший на заседании.

Напомним, первое заседание гордумы прошло 5 октября. Но из-за того, что на нем не смогли избрать председателя парламента (кандидаты не набрали необходимого числа голосов), оно было перенесено на 10 октября.

В этот раз обсуждались те же кандидатуры в спикеры — Николай Остудин, которого выдвинула фракция "Единой России" (13 мандатов) и Юрий Сачков от КПРФ (17 мандатов).

Но на голосование вопрос так и не был вынесен. Сначала новой датой затянувшегося первого заседания гордумы было названо 17 октября, а затем согласительная комиссия решила назначить его на 18 октября.

К этому времени депутаты ждут решения прокуратуры по правомерности заседания думы предыдущего созыва, прошедшего 1 октября, на котором был изменен регламент ее работы.