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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Любимыми местами отдыха самарцев оказались парки в спальных районах

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МТС проанализировал мобильный трафик в летний период в городских парках и скверах и выявил самые посещаемые самарцами локации.

Фото: Фото предоставлено автором

Лидером по голосовому и интернет-трафику ожидаемо оказался парк Гагарина — излюбленное место самарцев для прогулок с детьми и занятий спортом. Все лето здесь проходили детские спектакли на сцене под открытым небом, мастер-классы от развлекательных центров и концерты местных групп.

Вторым по посещаемости неожиданно оказался расположенный неподалеку парк Дружбы, причем в нем самарцы проговорили в два раза больше минут и сгенерировали в четыре раза больше трафика, чем летом 2017 года. Это связано, в первую очередь, со сдачей новых жилых домов поблизости — новоселы по достоинству оценили зеленую прогулочную зону и фестивали под открытым небом. Пик посещений парка Дружбы пришелся на сентябрь, когда здесь проводились легкоатлетические кроссы, мероприятия, приуроченные ко Дню физкультурника, и спортивные игры.

Также в топ самарских мест отдыха попали Струковский сад, открывшийся в мае после глобальной реконструкции и все лето радовавший горожан концертами духового оркестра и джазовыми вечерами, и сквер Дубовая роща — зеленое сердце микрорайона Волгарь.

В преддверии ЧМ-2018 большая часть самарских парков и скверов была благоустроена, в них появились новые спортивные площадки, прогулочные дорожки и аттракционы. В 2017 году МТС обеспечила на всей территории Самары ковровое покрытие LTE, что позволило абонентам пользоваться высокоскоростным Интернетом в любой точке города и для работы, и во время отдыха.

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