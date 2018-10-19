В регионе увеличат объем средств на помощь обманутым дольщикам

В Самарской области планируют увеличить расходы бюджета на поддержку обманутых дольщиков.

Соответствующие изменения в областной бюджет на 2018 г. одобрили члены регионального кабинета министров на внеочередном заседании правительства Самарской области под председательством врио первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Александра Нефедова 19 октября.

Утвержденные изменения касаются параметров расходов министерства строительства Самарской области. Замминистра строительства Самарской области Галина Кудинова рассказала, что 53,2 млн руб. дополнительно предлагается направить на субсидии застройщику для возмещения расходов на коммунальную инфраструктуру при достройке проблемных объектов.

"Эти средства позволят ООО "Прогресс-Н", которое достраивает два проблемных дома - на ул. Советской Армии, 121 и на ул. Революционной (в районе кинотеатра "Старт") - принять участие в конкурсе по отбору претендентов на получение субсидии и завершить мероприятия, установленные дорожными картами по достройке этих проблемных объектов. В результате решится проблема для 322 обманутых дольщиков", - пояснила Галина Кудинова.

Она также отметила, то на 2018 г. в регионе запланировано обеспечить права 1,1 тыс.дольщиков, из них 595 уже удовлетворены.

"Это решение позволит дополнительно обеспечить жильем еще 322 человека", - подчеркнула замминистра.

Еще 33,7 млн руб. планируется направить на предоставление субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по развитию жилищного строительства. Средства предназначены для поддержки Фонда строительства на селе, чьи финансы оказались частично заморожены из-за отзыва лицензии у Газбанка.

Галина Кудинова пояснила, что источником финансирования для этих двух направлений станет перераспределение средств бюджета минстроя за счет экономии при проведении торгов. Например, по результатам конкурсных процедур строительство тренировочной площадки к ЧМ в Красноярском лесничестве подешевело на 27,3 млн руб., обустройство бассейна на территории школы №127 в пос. Управленческий - на 2,6 млн руб., строительство парковки около стадиона "Самара Арена" - на 2,9 миллиона.

Другой источник дополнительного финансирования для решения проблем дольщиков - оптимизация расходов на отдельные объекты капитального строительства. Так, например, 8,5 млн руб. предлагается перераспределить с мероприятий по проектированию и строительству набережной в Автозаводском районе Тольятти. По информации администрации города, в 2018 г. успеют провести только инженерные изыскания.

Не успели провести экспертизу проектно-сметной документации и для строительства поликлиники в пос. Красный Пахарь (Красноглинский район Самары( - проект будущего учреждения расширили в полтора раза, и пока изменения согласовываются, средства - 25,1 млн руб. - послужат для решения другой проблемы.

"Финансирование строительства поликлиники предусмотрено в бюджете на следующий год, поэтому у нас нет опасений по поводу этого объекта", - пояснила Галина Кудинова.

Окончательное решение о перераспределении средств областного бюджета будет принято на заседании Самарской губернской думы.

"Губернатор Дмитрий Азаров назвал проблему обманутых дольщиков одной из важнейших. В этом году в Самарской области почти 600 пострадавших от действий недобросовестных застройщиков получили меры господдержки и избавились от статуса "обманутый дольщик". Принятие законопроекта позволит помочь еще нескольким сотням семей получить жилье. Если решение будет принято, то до конца года на эти цели будет дополнительно направлено почти 87 млн рублей", - подчеркнул Александр Нефедов.