"Крылья Советов" прибыли в Екатеринбург на игру

В пятницу, 19 октября, утром "Крылья" провели заключительную предыгровую тренировку на своей клубной базе, после чего чартерным рейсом из аэропорта Курумоч отправились в Екатеринбург на игру 11-го тура РПЛ с "Уралом".

После двухчасового перелета "Крылья Советов" прибыли в аэропорт Кольцово. Основной состав направился в Екатеринбург, молодежный состав "Крыльев" будет базироваться и готовиться к игре со своими сверстниками из "Урала" на спортивной базе "Бажовия" в поселке Сысерть. Тренерский штаб "Крыльев Советов" взял на игру с "Уралом" 22 игрока. Защитник Михаил Тихонов и форвард Ваня Вучичевич будут готовиться к игре вместе с молодежной командой "Крыльев" в "Бажовии".

Напомним, матчи основного и молодежного составов "Крыльев" и "Урала" пройдут в один день - в субботу, 20 октября.

Игра 11-го тура РПЛ "Урал" - "Крылья Советов" пройдет на "Екатеринбург Арене". Начало матча в 15:00 (время самарское). Эта игра будет показана в прямом эфире на телеканале "Матч ТВ".

Молодежные составы проведут свою игру на спортивной базе "Бажовия" в 9:00 по самарскому времени, сообщает официальный сайт клуба.