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Преступления Происшествия

Возбуждено еще одно уголовное дело в связи с берегоукреплением в Рождествено

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Возбуждено уголовное дело в отношении экс-директора ГКУ СО "Управление капитального строительства" Светланы Моравской по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия"), сообщает в своем аккаунте в Twitter депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн.

Фото: rechflot-63.ru

"В рамках госконтракта по строительству берегоукрепления у с. Рождествено С.Моравская приняла и оплатила работы у печально известного ООО "С.И.Т.И.", хотя подрядчик сознательно использовал более дешевые шпунты, похитив 28,2 млн рублей", - пишет депутат.

Напомним, этот контракт уже лег в основу одного уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Тогда речь шла о хищении 112 млн руб., выделенных на берегоукрепление Волги в районе с. Рождествено. В качестве экс-директора ГКУ СО "Управление капитального строительства" по этому делу давал показания Реналь Мязитов, работавший в этой должности с 2016-го по сентябрь 2017 года.

Обвиняемым по этому делу проходил директор ООО "Строй Капитал" Денис Зубков. Ему вменяли использование менее качественного материала при возведении объекта, чем предполагала проектная документация. Реналя Мязитова допрашивали по делу, поскольку именно "Управление капитального строительства" должно было проверить, правильно ли выполнены работы.

Моравская оставила пост директора ГКУ СО "Управление капитального строительства" в августе 2016 года. Сейчас она работает начальником службы капитального строительства Республики Крым. Работы по берегоукреплению велись с 2015 по 2017 год. 

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я я 13 октября 2018 14:45 В Самаре предъявили обвинение начальнику БЭП отдела МВД во взяточничестве

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Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.

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Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .

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