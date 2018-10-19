Победителя первенства Европы по боксу Тимура Авдояна поздравили в минспорте области

Двукратного победителя первенств Европы 2016 и 2018 годов, сызранского боксера, являющегося учащимся школы бокса олимпийского резерва "Ринг" Тимура Авдояна чествовали в министерстве спорта Самарской области.
Первый заместитель министра спорта области Андрей Харин поздравил победителя недавнего первенства Европы среди юношей 15-16 лет в Анапе сразу с двумя наградами: 16-летний Авдоян выиграл турнир в самой тяжелой весовой категории — свыше 80 кг и был признан лучшим боксером этих соревнований.
Вручив благодарственные письма от министерства спорта Самарской области молодому боксеру-чемпиону и его тренеру Виталию Хаджиониди, Андрей Харин отметил, за эту победу они так же будут в дальнейшем поощрены материально. И вспомнил, что два года уже поздравлял Тимура Авдояна с победой на первенстве Европы среди боксеров 13-14 лет, и, напомнив про победные боксерские традиции региона — успехи призера первого чемпионата мира Евгения Юдина, победы Олега Саитова, Александра Алексеева, пожелал дальнейших успехов на ринге.
"И в будущем повторить достижения знаменитого земляка Олега Саитова — стать олимпийским чемпионом", — сказал Харин. Директор школы бокса олимпийского резерва "Ринг" Андрей Маменков, в сызранском отделении которой занимается Тимур Авдоян, подарил боксеру и тренеру памятные подарки и призы.
16-летний боксер сказал, что начал готовиться к участию в первенстве Европы еще в прошлом году. И поочередно победив на первенстве ПФО и России, достойно защитил честь Самарской области и страны на европейском чемпионате. "Самым сложным для меня был финальный бой с боксером из Венгрии, который я уверен выиграл. И за эту победу мне и вручили приз "Лучшего боксера турнира", — сказал Тимур Авдоян.
Последние комментарии
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.