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Олимпийские Спорт

Победителя первенства Европы по боксу Тимура Авдояна поздравили в минспорте области

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Двукратного победителя первенств Европы 2016 и 2018 годов, сызранского боксера, являющегося учащимся школы бокса олимпийского резерва "Ринг" Тимура Авдояна чествовали в министерстве спорта Самарской области.

Первый заместитель министра спорта области Андрей Харин поздравил победителя недавнего первенства Европы среди юношей 15-16 лет в Анапе сразу с двумя наградами: 16-летний Авдоян выиграл турнир в самой тяжелой весовой категории — свыше 80 кг и был признан лучшим боксером этих соревнований.

Вручив благодарственные письма от министерства спорта Самарской области молодому боксеру-чемпиону и его тренеру Виталию Хаджиониди, Андрей Харин отметил, за эту победу они так же будут в дальнейшем поощрены материально. И вспомнил, что два года уже поздравлял Тимура Авдояна с победой на первенстве Европы среди боксеров 13-14 лет, и, напомнив про победные боксерские традиции региона — успехи призера первого чемпионата мира Евгения Юдина, победы Олега Саитова, Александра Алексеева, пожелал дальнейших успехов на ринге.

"И в будущем повторить достижения знаменитого земляка Олега Саитова — стать олимпийским чемпионом", — сказал Харин. Директор школы бокса олимпийского резерва "Ринг" Андрей Маменков, в сызранском отделении которой занимается Тимур Авдоян, подарил боксеру и тренеру памятные подарки и призы.

16-летний боксер сказал, что начал готовиться к участию в первенстве Европы еще в прошлом году. И поочередно победив на первенстве ПФО и России, достойно защитил честь Самарской области и страны на европейском чемпионате. "Самым сложным для меня был финальный бой с боксером из Венгрии, который я уверен выиграл. И за эту победу мне и вручили приз "Лучшего боксера турнира", — сказал Тимур Авдоян.                  

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