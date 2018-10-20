Дарья Касаткина вышла в финал Кубка Кремля

Тольяттинская Дарья Касаткина стала второй финалисткой ВТБ Кубка Кремля. В полуфинале турнира она в двух сетах обыграла британку Йоханну Конту. Матч завершился со счетом 6:4, 6:3, пишет championat.com.

Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты. Касаткина, занимающая 14-е место в рейтинге WTA, выполнила два эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта. Ее соперница, занимающая 44-е место в рейтинге WTA, один раз подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта.