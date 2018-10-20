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Олимпийские Спорт

Дарья Касаткина выиграла Кубок Кремля

МОСКВА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Первая ракетка России тольяттинка Дарья Касаткина добыла волевую победу над теннисисткой из Туниса Онс Жабер в финальном матче турнира "ВТБ Кубок Кремля" — 2:6, 7:6 (7:3), 6:4.

Фото: ВКонтакте

Во второй партии 21-летняя россиянка уступала со счетом 1:4, но сумела вернуться в игру и перевести матч в решающий сет, пишет championat.com.

Продолжительность встречи составила 2 часа 4 минуты. На счету Касаткиной 1 эйс, 5 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 12. Ее соперница отметилась 4 эйсами, 3 двойными ошибками и реализовала 8 брейк-пойнтов из 14.

Завоеванный трофей стал вторым в карьере Касаткиной. В прошлом сезоне 14-я ракетка мира выигрывала турнир в Чарльстоне.

Предыдущей победительницей соревнований являлась немка Юлия Гергес. Призовой фонд турнира составил $ 932 866.

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Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия

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