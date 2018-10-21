В Самаре на пешеходном переходе под машину попала девочка-подросток

В пятницу, 19 октября, в Самаре участником ДТП стал 48-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva, ехавший в 14:20 по ул. Нагорной со стороны ул. Воронежской, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, напротив дома № 92 по ул. Нагорной он сбил 15-летнюю девочку, которая, возвращаясь с учебного учреждения без взрослых, переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

После ДТП девочка была доставлена в лечебное учреждение. Ей назначено амбулаторное лечение.