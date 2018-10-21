Ночью в центре Самары автомобиль провалился под асфальт четырьмя колесами

В воскресенье, 21 октября, примерно в 2:30 в районе пересечения улиц Мориса Тореза и Мяги легковой автомобиль марки Daewoo провалился под асфальт четырьмя колесами, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В областной полиции уточнили, что во время происшествия никто не пострадал. Случившееся нашло отражение в соцсетях. В частности, на размещенным с места происшествия видео очевидцы запечатлели как автомобиль вытаскивают из ямы погрузчиком при помощи троса.