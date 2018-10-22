Директора компании "Сфинкс" Андрея Горбунова заподозрили в неуплате налогов в особо крупном размере

СК возбудил уголовное дело по факту неуплаты налогов в отношении руководителя ООО "Сфинкс" Андрея Горбунова, пишет "Самарское обозрение".

Напомним, строительная компания "Сфинкс", наполовину собственность матери депутата Самарской гордумы Сергея Арсентьева — Галины Арсентьевой, известна как застройщик ЖК "Арго" в Октябрьском районе Самары. Половинная доля в обществе принадлежит ее гендиректору — с 2003 г. "Сфинкс" возглавлял давний деловой партнер Арсентьева Андрей Горбунов.

ЖК "Арго" был сдан в 2017 г., с опозданием на год, заселившиеся в комплекс дольщики сразу начали высказывать претензии по высоким коммунальным тарифам. Многие дольщики пошли в суд. Тяжбы в основном были связаны с нарушением сроков сдачи ЖК.

Одновременно иски к компании Горбунова подали кредиторы — коммерческие организации, оказывавшие "Сфинксу" инженерно-технические услуги и предоставлявшие ресурсы, а также региональное отделение Пенсионного фонда РФ. Крупнейшим кредитором застройщика ЖК "Арго" было ООО "Волготрансэнерго" (его требования превышали 2,5 млн рублей). В начале 2018 г. в ООО "Сфинкс" стартовала процедура самоликвидации.

По информации "СО", самым сильным ударом по "Сфинксу" стала неудача при попытке заработать на коммунальном обслуживании своего ЖК. Подконтрольная застройщику УК "Арго" не смогла победить в конкурсе на право управления комплексом. В конце 2017 г. эти полномочия достались ООО "УК "Городская управляющая компания". Несмотря на смену управляющей компании, проблемы не решались — на конец минувшей недели обитатели ЖК "Арго" оставались без горячей воды и отопления.

Масса нарушений "Сфинкса" недавно достигла критической отметки — в отношении руководства фирмы возбудили уголовное дело о неуплате налогов в особо крупном размере. Подозреваемым по делу стал Андрей Горбунов, бывший гендиректор "Сфинкса". Бывший — потому что фирма находится в процессе ликвидации, а председателем ликвидационной комиссии назначен Валерий Александров. В конце 2017 г. Александров появился еще в двух компаниях, аффилированных собственникам "Сфинкса": в качестве директора — в ООО "Альфа" и в качестве директора и бенефициара — в ООО "УК "Арго". Не исключено, что и этим компаниям уготована участь "Сфинкса", то есть ликвидация.

Но фигурантом налогового уголовного дела, видимо, станет все-таки Горбунов, так как в указанный в материалах следствия период — с января 2014 г. по декабрь 2016 г. — компанией руководил именно он. Как считают следователи областного СК, Горбунов включил в налоговые декларации заведомо ложные сведения, выразившиеся в отражении фиктивной сделки по договору поставки с ООО "Ярком". Сумма недоимки — более 19,967 млн руб., при этом "доля неуплаченных налогов в общей сумме налогов и сборов, подлежащих уплате в бюджет в пределах трех финансовых лет подряд, составляет 96,3%". Если вину Горбунова докажут, ему угрожает до шести лет колонии.