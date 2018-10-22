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Музеи и выставки Культура

В Самаре открылась выставка лучших работ всероссийского конкурса детского рисунка

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Выставка лучших работ всероссийского конкурса детского рисунка (0+) открылась 19 октября в Детской картинной галерее.

За полгода на конкурс поступило более 1800 рисунков и картин. Они были так интересны, что организаторы решили создать не одну, как планировалось изначально, а три выставки. Часть детских произведений размещена в экспозиции в торговом центре "Амбар". Около 200 произведений юных авторов из 44 городов и сел России можно увидеть на выставке в Детской картинной галерее.

В детских работах и сказочные пейзажи, и необычные портреты… Например, произведение 14-летней художницы из Тольятти Полины Ведерниковой "Скоро март", где мы видим на заснеженных деревьях снегирей и котов, ждущих приближения весны. Или графика семилетней самарчанки Алены Варламовой "Осеннее настроение", созданная в духе Анри Руссо. Удивительны работы 13-летней Екатериной Громовой, ученицы директора Детской картиной галереи Нины Иевлевой. Реалистичный и выразительный портрет кошки и импрессионистский "Красочный лес".

В одной из комнат музея разместились иллюстрации. Ребята предложили собственные неожиданные интерпретации сказок "Красная шапочка", "Аленький цветочек", "Федорино горе", "Сказка о рыбаке и рыбке", "Телефон".

Среди лауреатов немало хдожников из Самары. Например, семилетний Родион Лычаев, автор работы "Охота", стал обладателем гран-при в своей возрастной категории. Обладателям гран-при также стали пятилетняя Арина Агапова из Владивостока, ее 14-летняя землячка Аня Кириленко и 12-летняя Софья Николаева из Пензы.

Экспозицию "Все, что я люблю, или Давайте познакомимся" можно увидеть до конца ноября.

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