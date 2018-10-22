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Экономическая политика Экономика и бизнес

Средний размер зарплаты в Самарской области - 33 тыс. рублей

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарастат подготовил доклад о социально-экономическом положении в Самарской области.

Согласно данным исследований, среднемесячная заработанная плата была равна 33,2 тыс. рублей. По сравнению с августом 2017 году рост составил 11%.

Наибольший доход в последний месяц лета получили сотрудники, работающие в сфере добычи полезных ископаемых (58,2 тыс. руб.) и финансовой и страховой сфере (48,2 тыс. рублей).

Меньше других заработали сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания — 17,8 тыс. рублей.

Среднедушевые доходы в регионе в августе текущего года составили 27 тыс. рублей.

Средний размер пенсии в регионе — 13 тыс. рублей.

Гид потребителя

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