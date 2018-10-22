Средний размер зарплаты в Самарской области - 33 тыс. рублей

Самарастат подготовил доклад о социально-экономическом положении в Самарской области.
Согласно данным исследований, среднемесячная заработанная плата была равна 33,2 тыс. рублей. По сравнению с августом 2017 году рост составил 11%.
Наибольший доход в последний месяц лета получили сотрудники, работающие в сфере добычи полезных ископаемых (58,2 тыс. руб.) и финансовой и страховой сфере (48,2 тыс. рублей).
Меньше других заработали сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания — 17,8 тыс. рублей.
Среднедушевые доходы в регионе в августе текущего года составили 27 тыс. рублей.
Средний размер пенсии в регионе — 13 тыс. рублей.
Последние комментарии
Давно уже пора наладить контроль на фарм.рынке. Надеюсь это действительно поможет в борьбе с контрафактом
Здорово, что лекарства станут маркировать. Теперь можно не опасаться того, что купишь контрафакт и вместо помощи получишь непонятно что...
это вредители...нужно совсем запретить этот яд
твари вы все уроды конченные.....чтоб вам пусто всем было кто причастен к разрешеню продажи пойла
Сборник фактов боевых действий и потерь ГСВК, Куба, 1961-64гг https://yadi.sk/i/f8cIvFCr3M6uVV Как, наверное, трудно Министерству обороны РФ рассекречивать списки "Анадырцев"! За 56 лет забыли: где искать? Доступ в ЦентрАрхив МО РФ нам закрыт. Спасибо региональным властям, которые признают "Аеадырцев"! "Работа по включению в список льготников ветеранов боевых действий ведется поэтапно. Это связано с тем, что министерство обороны РФ рассекречивает их списки постепенно. Работа будет продолжена", — отметил инициатор законопроекта депутат Самарской губернской думы Александр Степанов.