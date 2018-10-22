Мужчина с ножом напал в лифте на самарскую журналистку

"Сегодня утром на меня в лифте напал мужчина с ножом, — рассказала в соцсетях самарский тележурналист Инга Пеннер. — Если кто не знает, редакция наша расположена на верхнем этаже жилого 17-этажного дома. И дом этот давно пользуется дурной славой. То кого-нибудь из окна выкинут, то окровавленные мужики с тобой в лифте едут. В доме расположен наркоманский притон. И все об этом знают. Включая полицию".
Инга говорит, что мужчина с ножом потребовал, чтоб она вышла с ним на девятом этаже. Но журналистка громко закричала. Вероятно, это спугнуло агрессора.
"Сегодня мужчины — коллеги встречают и провожают нас, — добавляет Инга. — Но завтра и послезавтра опять никого не будет. И мне, если честно, очень жутко. И за себя, и за всех тех, кто со мной работает".
В полиции пояснили, что уже приняли заявление Инги о произошедшем.
"Проводится проверка", — сообщил начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области Сергей Гольдштейн.
Последние комментарии
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .