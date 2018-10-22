Мужчина с ножом напал в лифте на самарскую журналистку

"Сегодня утром на меня в лифте напал мужчина с ножом, — рассказала в соцсетях самарский тележурналист Инга Пеннер. — Если кто не знает, редакция наша расположена на верхнем этаже жилого 17-этажного дома. И дом этот давно пользуется дурной славой. То кого-нибудь из окна выкинут, то окровавленные мужики с тобой в лифте едут. В доме расположен наркоманский притон. И все об этом знают. Включая полицию".

Инга говорит, что мужчина с ножом потребовал, чтоб она вышла с ним на девятом этаже. Но журналистка громко закричала. Вероятно, это спугнуло агрессора.

"Сегодня мужчины — коллеги встречают и провожают нас, — добавляет Инга. — Но завтра и послезавтра опять никого не будет. И мне, если честно, очень жутко. И за себя, и за всех тех, кто со мной работает".

В полиции пояснили, что уже приняли заявление Инги о произошедшем.

"Проводится проверка", — сообщил начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области Сергей Гольдштейн.