Парк Металлургов открылся после ремонта

В пятницу, 19 октября, после капитального ремонта открыли парк имени 50-летия Октября, более известный как парк Металлургов, сообщает пресс-служба мэрии Самары.

Напомним, что парк начали приводить в порядок в 2017 году по инициативе жителей Кировского района. Капитальный ремонт проводился в три этапа: во время первого сделан обновили входную группу со стороны Ташкентского переулка, привели в порядок стационарный туалет и пешеходную дорожку вокруг озера, благоустроили газон на тротуаре вокруг озера, сделали ремонт бетонных плит и швов покрытия берега озера, капитальный ремонт лебяжьего дома, лодочной станции, танцевальной и сценической площадок, ограждения парка, почистили и покрасили скульптурную группу лебедей и стелы в центре озера, а также отремонтировали покрытие детского спортивного городка.

Во время второго этапа специалисты провели работу по корчевке пней, заменили покрытие у Вечного огня. На финальном этапе выполнены работы по озеленению парка, санитарной обрезке деревьев, ремонту освещения, водных контуров, форсунок и электроснабжения фонтана, устройству автополива, устройство хоккейной и спортивной площадок, установка малых архитектурных форм и другие виды работ. Кроме того, в парке появился кордодром.