Члена авиаотряда обвинили в хищении 11,7 млн рублей

В суде Промышленного района Самары прошли прения по делу жителя Красноярского района Андрея Брендеса.

Это уголовное дело стало одним из огромного ряда дел о мошенничествах при получении выплат от государства. По некоторым материалам уже вынесены обвинительные приговоры.

Как рассказали в прокуратуре Промышленного района, мужчину подозревают в мошенничестве при получении выплат.

По закону, граждане, которые подверглись воздействию радиации из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС имеют право на соцподдержку.

Брендес с 1984 по 1988 г. входил в состав Куйбышевского объединенного авиаотряда. Следствие считает, что он решил обманом получать денежные компенсации, предоставив в компетентные органы ложные сведения о якобы своем участии в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Силовики уверены — на самом деле в зоне отчуждения (30-километровой зоне вокруг ЧАЭС) Брендес не был.

Как считают в прокуратуре, Брендес в 1997 г. получил каким-то образом фиктивные документы, в частности письмо-ходатайство Самарского завода "Прогресс" от 6 августа 1997 г. перед Управлением труда Самарской области о выдаче удостоверений участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС работникам летного отряда завода "Прогресс", а также задание на полет.

15 сентября 1997 г. Брендес подал заявление в Главное управление труда администрации Самарской области о выдаче ему удостоверения участника ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в 1986 г., к которому, по мнению следствия, приложил фиктивные документы.

Как говорят силовики — при этом Брендес не являлся сотрудником летного отряда завода "Прогресс" и стажировки на предприятии не проходил.

В итоге мужчина получил пожизненную надбавку к пенсии. Позже Брендес получил еще и 3 группу инвалидности, показав сотрудникам Бюро медико-социальной экспертизы удостоверение участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, и стал получать допвыплаты.

В итоге, по мнению следствия и прокуратуры, самарец незаконно получил по линии Минсоцдемографии более 9,3 млн руб. и по линии пенсионного фонда более 2,4 млн рублей.

"Гособвинитель просит в качестве наказания для обвиняемого — лишение свободы условно на три года", — рассказала помощник прокурора Промышленного района Самары Ольга Романова.

Интересно, что сейчас Промышленный суд Самары рассматривает еще три похожих уголовных дела (обвиняемые — Курдюков, Кириченко, Сухинин), Кировский суд также рассматривает аналогичное уголовное дело в отношении гражданина Курбатова и уже вынес обвинительный приговор по делу гражданина Каткова, суд Красноглинского района решает судьбу гражданина Епишкина, подозреваемого в аналогичном мошенничестве.

Ранее в Самаре также выносились приговоры лжечернобыльцам.