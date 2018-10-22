16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Виновник ДТП, когда в легковушке заживо сгорела молодая пара, заплатит потерпевшим 8 млн рублей Гособвинение запросило пожизненное лишение свободы для многодетного отца, поджегшего квартиру со своими детьми Экс-глава депстроя Сергей Рубаков, отправленный в колонию, обжалует приговор суда Бывший следователь СУ СК за взятку в 500 тыс. руб. получил три года колонии и штраф Экс-совладелец ГК "СОК" Алексей Солдатов выслушал приговор и выходит на свободу

Суды Происшествия

Члена авиаотряда обвинили в хищении 11,7 млн рублей

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 80
Версия для печати

В суде Промышленного района Самары прошли прения по делу жителя Красноярского района Андрея Брендеса.

Это уголовное дело стало одним из огромного ряда дел о мошенничествах при получении выплат от государства. По некоторым материалам уже вынесены обвинительные приговоры.

Как рассказали в прокуратуре Промышленного района, мужчину подозревают в мошенничестве при получении выплат.

По закону, граждане, которые подверглись воздействию радиации из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС имеют право на соцподдержку.

Брендес с 1984 по 1988 г. входил в состав Куйбышевского объединенного авиаотряда. Следствие считает, что он решил обманом получать денежные компенсации, предоставив в компетентные органы ложные сведения о якобы своем участии в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Силовики уверены — на самом деле в зоне отчуждения (30-километровой зоне вокруг ЧАЭС) Брендес не был.

Как считают в прокуратуре, Брендес в 1997 г. получил каким-то образом фиктивные документы, в частности письмо-ходатайство Самарского завода "Прогресс" от 6 августа 1997 г. перед Управлением труда Самарской области о выдаче удостоверений участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС работникам летного отряда завода "Прогресс", а также задание на полет.

15 сентября 1997 г. Брендес подал заявление в Главное управление труда администрации Самарской области о выдаче ему удостоверения участника ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в 1986 г., к которому, по мнению следствия, приложил фиктивные документы.

Как говорят силовики — при этом Брендес не являлся сотрудником летного отряда завода "Прогресс" и стажировки на предприятии не проходил.

В итоге мужчина получил пожизненную надбавку к пенсии. Позже Брендес получил еще и 3 группу инвалидности, показав сотрудникам Бюро медико-социальной экспертизы удостоверение участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, и стал получать допвыплаты.

В итоге, по мнению следствия и прокуратуры, самарец незаконно получил по линии Минсоцдемографии более 9,3 млн руб. и по линии пенсионного фонда более 2,4 млн рублей.

"Гособвинитель просит в качестве наказания для обвиняемого — лишение свободы условно на три года", — рассказала помощник прокурора Промышленного района Самары Ольга Романова.

Интересно, что сейчас Промышленный суд Самары рассматривает еще три похожих уголовных дела (обвиняемые — Курдюков, Кириченко, Сухинин), Кировский суд также рассматривает аналогичное уголовное дело в отношении гражданина Курбатова и уже вынес обвинительный приговор по делу гражданина Каткова, суд Красноглинского района решает судьбу гражданина Епишкина, подозреваемого в аналогичном мошенничестве.

Ранее в Самаре также выносились приговоры лжечернобыльцам.

Гид потребителя

Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:31 Облсуду пока не удалось собрать присяжных для рассмотрения дела о заказном убийстве самарского борца Владимира Попова

А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:28 Приговор по делу экс-директора гимназии №1 вынесут 5 сентября

Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

Evgenii Voychak 29 июля 2018 20:21 Сызранца приговорили к восьми годам колонии за хранение и сбыт наркотиков

ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

Sergey L 17 июля 2018 08:29 Оправданная в убийстве Екатерина Пузикова подала иск к государству на 10 млн рублей

Бог в помощь.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4