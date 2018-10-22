Арестован подозреваемый в убийстве мужчины в поезде

В Самаре суд арестовал 48-летнего жителя с. Кинель-Черкассы, подозреваемого в убийстве мужчины в вагоне поезда на железнодорожной станции Самара. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.
По данным надзорного ведомства, о преступлении стало известно утром 12 октября, когда сотрудник ОАО "РЖД" осматривал пассажирский вагон, находившийся на отстое на 6 пути Северного парка станции "Самара". Железнодорожник обнаружил труп 41-летнего уроженца Казахстана.
Как показала судебно-медицинская экспертиза, смерть мужчины наступила от перелома костей черепа с кровоизлиянием под оболочки и в вещество головного мозга. По факту убийства Самарский следственный отдел на транспорте Приволжского СУТ СК России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.
Личность подозреваемого установили в течение трех суток. Им оказался 48-летний уроженец с. Кинель-Черкассы, судимый за особо тяжкое преступление против личности.
По версии следствия, в ночь с 11 на 12 октября в районе станции Самара он нашел для ночевки открытый пассажирский вагон. Входя внутрь, он прихватил с собой якобы для обороны, валявшуюся рядом с вагоном металлическую трубу. В одном из купе злоумышленник обнаружил спящего мужчину. Когда тот шевельнулся, подозреваемый ударил его не менее двух раз трубой и скрылся. С собой он забрал валявшиеся рядом с жертвой деньги и коробку с вином.
С учетом мнения представителя Куйбышевской транспортной прокуратуры суд поддержал ходатайство следствия об аресте подозреваемого.
Проводятся необходимые следственные действия по выявлению всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования контролирует Куйбышевская транспортная прокуратура.
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В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .