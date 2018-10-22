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Преступления Происшествия

Арестован подозреваемый в убийстве мужчины в поезде

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре суд арестовал 48-летнего жителя с. Кинель-Черкассы, подозреваемого в убийстве мужчины в вагоне поезда на железнодорожной станции Самара. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, о преступлении стало известно утром 12 октября, когда сотрудник ОАО "РЖД" осматривал пассажирский вагон, находившийся на отстое на 6 пути Северного парка станции "Самара". Железнодорожник обнаружил труп 41-летнего уроженца Казахстана.

Как показала судебно-медицинская экспертиза, смерть мужчины наступила от перелома костей черепа с кровоизлиянием под оболочки и в вещество головного мозга. По факту убийства Самарский следственный отдел на транспорте Приволжского СУТ СК России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Личность подозреваемого установили в течение трех суток. Им оказался 48-летний уроженец с. Кинель-Черкассы, судимый за особо тяжкое преступление против личности.

По версии следствия, в ночь с 11 на 12 октября в районе станции Самара он нашел для ночевки открытый пассажирский вагон. Входя внутрь, он прихватил с собой якобы для обороны, валявшуюся рядом с вагоном металлическую трубу. В одном из купе злоумышленник обнаружил спящего мужчину. Когда тот шевельнулся, подозреваемый ударил его не менее двух раз трубой и скрылся. С собой он забрал валявшиеся рядом с жертвой деньги и коробку с вином.

С учетом мнения представителя Куйбышевской транспортной прокуратуры суд поддержал ходатайство следствия об аресте подозреваемого.

Проводятся необходимые следственные действия по выявлению всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования контролирует Куйбышевская транспортная прокуратура.

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